Vittara: un indie-rock «canyero» a la plaça de sota casa per l’Acústica

Pel jovent de Figueres, l’Alt Empordà i tota la província de Girona, l’Acústica és el primer o un dels primers llocs on descobrir la rauxa d’un concert amb amics. Oriol Darnés, nascut i crescut a la ciutat, recorda perfectament com va començar a anar-hi, de petit, amb els pares, i més tard, cap als catorze, quinze anys, amb la colla: «llavors jo tenia alguna banda de versions i feia la broma que algun dia hi tocaria, ells reien però jo els deia que després no ho farien». Ha bufat vent, però ben segur que somriuran, els seus amics, pensant en aquelles primeres festes mentre veuen com el músic del grup s’enfila a l’escenari.

Darnés és vocalista i guitarra dels Vittara, que dissabte 31 (20.45h, plaça Catalunya) tocaran a l’Acústica. Un «somni» complert per un nano de Figueres que tantes vegades n’havia gaudit. Hi ha «nervis», és clar, però «dels bons». «Per escenari i segurament número de gent (l’accés és lliure) serà el nostre concert més gran», explica Darnés.

Amb Nil Casals (bateria), Pol Guardiola (guitarra i teclats) i Antonio Oliva (baix, també amb arrels figuerenques) proposen un indie-rock que, en viu, «sona més canyero del que pot semblar a les plataformes», assegura: «a l’estudi les cançons tendeixen a quedar més tendres, una mica tristes o nostàlgiques, i en directe és bastant més energètic, de banda de rock».

Pel cantant serà un dia especial perquè l’àvia i molts amics el veuran actuar per primera vegada. Tot i que aniran estrets de temps, té pensat dedicar-los algun missatge.

Vittara ja duu uns anys en marxa i a Barcelona ha omplert sales com l’Heliogàbal, la Laut o la Pumarejo. «Dins el poc recorregut que hem tingut, sempre estem contents d’això, perquè hem venut llocs del nostre estil més enllà dels números o ser virals. Guiar-se pel reconeixement seria un error i aspirem a fer un disc per sentir-nos orgullosos i satisfets», diu Darnés, que a Figueres tocarà a només un minut de casa seva.

L’àlbum va aparèixer a finals de l’any passat i és Incògnita Brutal. Recull deu temes com la col·laboració amb Triquell Sovint o l’autoparòdia Conills, on canten «tenim una banda de rock per acabar enfadats plorant al menjador». «És una situació que passa i no passa res per ser transparents», comenta el cantant.

Ja fa uns mesos que roden aquest disc i ara estan acabant de polir el concert de l’Acústica. Al baix, en lloc d’Oliva, que és fora, hi haurà Marc Gelabert, del grup Iglú. «Estem preparant un EP per finals d’any, però mantindrem el directe amb cançons ja publicades perquè pensem que és possible que gent que no coneix passi per allà i ens vulgui escoltar».

Julieta també és indie

A més dels del darrer àlbum, també sonaran temes del treball amb què Vittara es va donar a conèixer: l’EP dosmilset, amb la cantant Julieta. Darnés havia anat a viure a Barcelona per cursar el grau en Periodisme (avui compagina la música amb la feina al departament de vídeo de Moto GP) i volia tenir la banda allà, on vivia. Va ajuntar-se un grup de quatre (el bateria, llavors, era en Fèlix Armengol) «que no érem tan amics, però teníem els mateixos referents i compartíem les ganes de fer música nostra».

Al cap de poc van conèixer la Julieta, quan encara no era l’estrella d’avui, però la gent del seu barri, com Armengol, ja sabia que tenia molt bona veu. «Al principi vam contactar-hi per fer una cançó, però li vam ensenyar els temes, ens van agradar, i vam fer l’EP sencer», explica Darnés. Des de llavors, han seguit compartint escenari quan els ha sigut possible coincidir.

L’altra nova escena

Com a grup emergent, Vittara podria considerar-se part de la nova escena catalana que anomenen «la banda del pati». Darnés té clar que els últims anys les coses han canviat. Ja no hi ha el «monopoli de les trompetes», diu, però creu que «ha passat una mica el mateix» amb «l’escena grossa» d’ara. No es posa a la mateixa bombolla que The Tyets, Mushkaa, Figa Flawas o Julieta, que li agraden però «amb qui no ens podem comparar». Igualment, s’alegra de la gent que ha conegut fent música i s’enorgulleix de «molts artistes i bandes que valen moltíssim la pena».

En aquest sentit, Darnés està convençut que «el panorama està molt millor que fa uns anys, perquè era impensable tenir penya com Socunbohemio, Lluc, Ven’nus... aquesta varietat de gèneres i artistes fa que estigui en el seu millor moment».

L’Acústica n’és un reflex i el figuerenc recorda «l’eslògan del mateix festival, l’aparador musical de Catalunya». «Òbviament, ha d’haver-hi els caps de cartell, però sempre m’ha molat molt que hi hagi aquests noms més petits com nosaltres, o com van ser Al·lèrgiques al Pol·len, Cala Vento o El Petit de Cal Eril, perquè està molt bé visibilitzar i deixar forat per gent emergent o més alternativa», conclou.

