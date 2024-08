L’olotí que descriu la ciutat que «sembla que no va existir»

«Sembla que no va existir». Així parla Jordi Ardid de la Barcelona «grisa» de l’època del franquisme. En la seva primera novel·la, Barcelona y los ausentes (Lapislàtzuli, 2024), l’historiador olotí parteix de vivències pròpies i de la relació que va tenir amb una tieta àvia que va cuidar de jove per explicar la vida en «una ciutat ja desapareguda».

«Recreo un món de la Barcelona antiga on les protagonistes són la meva àvia i les seves germanes, i es descobreix un personatge misteriós que influirà en la seva vida i les de qui les envolta», explica l’autor.

Al llibre, la capital és «un personatge en si mateix», que va canviant per mostrar una sèrie de figures que Ardid considera «absents en la seva història, moltes de conservadores i vinculades al franquisme, però que van existir i van dominar la ciutat», assegura, convençut que «som hereus del nostre passat, sigui bo o dolent, i no hi ha blanc i negre».

Tot i tenir el punt de partida en una experiència seva real, és una obra d’autoficció, que l’autor emmarca dins la «literatura del jo»: «és una recreació perquè no hi ha el concepte de veritat en una novel·la, com els propis records, és ficció, invenció».

Per la part d’història que tracta, això sí, Ardid ha hagut de fer certa recerca que, sigui com sigui, formava part més del seu «bagatge intel·lectual personal» que no pas de l’obra. «Soc llicenciat en història i sempre he anat estudiant Barcelona. Fer la novel·la ha sigut donar un toc màgic i fantasiós al que ja sabia», diu.

Ha trigat quatre anys a completar-la i, tot i que ha estat fidel a uns personatges que «formaven part de la meva intimitat personal», sí que ha anat variant l’ordre del llibre. Barcelona y los ausentes s’allunya d’un estil narratiu «decimonònic».

Del cinema al llibre

Jordi Ardid també té molta relació amb el cinema, però a Barcelona y los ausentes se n’ha volgut allunyar. El director de La petita fera, un film independent i sense pressupost que va aconseguir dur a festivals internacionals, no pot evitar referir-se a «plans i seqüències» durant la novel·la, però un dels seus objectius era que «fos difícil d’adaptar cinematogràficament, que fos estrictament literària».

Barcelona y los ausentes una obra fragmentària que s’inicia amb un pròleg a la mort de l’àvia i d’aquí fa una regressió en quatre llargs capítols (vellesa, maduresa, joventut i infància) fins a l’epíleg del naixement». Té una estructura desconstructiva en el sentit que es basa en esbossos i apunts i així es van descobrint personatges», explica Ardid.

Alguns d’aquests apunts són falsos, d’altres verídics, com referències a autors que l’han influït: Roberto Bolaño, «per com arriscava amb la forma»; Milan Kundera, «per la melangia reflexiva»; o Enrique Vila-Matas, «sobre el concepte d’escriure». També el periodista i historiador Geert Mak, que va fer l’article que dona nom al llibre.

Va tenir la idea fa quinze anys i, a quinze anys vista, Ardid riu mentre confessa esperar tornar a publicar. «No crec que trigui tant, perquè un cop ho has fet és més fàcil», explica. Mentre maquinava la trama de Barcelona y los ausentes també va tenir temps de pensar en altres històries.

La importància de la forma

Fins ara ha narrat una trama lligada a la família materna, i ara n’imagina una que «té a veure més amb la relació amb el pare, amb la paternitat». De moment, però, calma, perquè admet que té una escriptura «lenta» i li cal trobar «aquesta fluïdesa».

El que té clar és que vol seguir tractant el passat de forma fragmentària però sense repetir-se: «estic en un dilema de forma».

Aquesta és una qüestió clau que l’ha afectat molt a l’hora de crear la seva primera obra literària. «La literatura és forma», assegura, i per això va llançar les més de cinc-centes pàgines que ja havia escrit de la novel·la actual. «No m’agradava, era massa lineal, narrativament clàssica, i volia trencar les formes», diu.

Durant els darrers quatre anys d’escriptura sí que sentia que ho aconseguia i veia que «seria la versió definitiva».

