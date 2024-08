L'Ésdansa tanca la 42a edició amb un 90% d'ocupació mitjana i 10.000 visitants

El festival Ésdansa de les Preses (Garrotxa) tanca la 42 edició amb una ocupació mitjana del 90%, dos espectacles exhaurits (Folk as Queer i Yarín) i assolint unes xifres de públic que ronden les 10.000 persones. La programació, que va començar dilluns, acaba aquest diumenge a la tarda després d'un dinar popular amenitzat amb l'espectacle Coi Dansem!. "Estem molt contents tant per l'ocupació, com per la rebuda del públic que ha valorat positivament el nivell artístic d'aquesta edició", ha explicat la directora de l'Ésdansa, Núria Feixas. El festival "consolida el públic" amb la programació aquesta setmana d'una vintena de propostes de dansa d'arrel tradicional de companyies nacionals i internacionals.

La proposta de ballada popular Coi Dansem! del grup musical Coi els Montgrons acompanyat de les companyies gironines Esbart Marboleny (les Preses, Garrotxa) i Esbart Joaquim Ruyra (Blanes, Selva) ha tancat aquest diumenge la 42a edició del festival de dansa d'arrel Ésdansa. Aquesta és una de les novetats d'enguany i ha servit per amenitzar el dinar popular que, davant la previsió de pluja, s'ha canviat d'ubicació al Centre Cultural de les Preses en comptes dels prats de Can Solei com estava previst.

Aquest darrer espectacle té com a objectiu "compartir cultures i trencar les barreres entre l'escenari i el públic, creant un gran punt de trobada per a tothom". Tant és així, que no s'ha plantejat com una funció pel públic, sinó com una ballada participativa, festiva i informal a què s'ha pogut afegir qualsevol persona. La proposta ha nascut del Festival Càntut de Cassà de la Selva (Gironès), el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny i l'Esbart Joaquim Ruyra i té el suport del Programa d'Impuls a la Dansa d'Arrel.

Programació

Per altra banda, des de l'organització han celebrat la bona rebuda per part del públic de les propostes artístiques d'aquesta edició, destacant els espectacles Folk as Queer de l'Esbord, Yarín de Jon Maya i Andrés Marín, que han exhaurit totes les entades que s'havien posat a la venda, a més de Taranto aleatorio de La Chachi i Lola Dolores.

Des de l'organització també s'ha volgut destacar la bona resposta de la mostra de folklore d'Andorra, amb L'Última Ossa d'Ordino i la mostra de rodada de Falles. "Ha estat molt màgic fer aquest focus amb Andorra amb diferents propostes", ha dit la directora de l'Ésdansa, Núria Feixas, que ha afegit que "és un país i una cultura que tenim molt a prop i que descobreixes que no és tan diferent a la de la Garrotxa".

Aquest diumenge, l'Ésdansa ha centrat la seva programació a l'emblemàtic espai garrotxí del parc de la Pedra Tosca. El públic hi ha pogut arribar a peu pel carril bici, deixant els vehicles uns deu minuts a peu en un aparcament habilitat per l'ocasió, i han pogut gaudir de quatre espectacles internacionals repartits dins l'espai natural: Ballet Folkórico 'Manuel Acosta' de Bolívia, Rising Choreos de Malawi, Kolovit de Bòsnia i Hercegovina i, finalment, Ofafolau de Wallis i Futuna i Everest Nepal Cultural Group del Nepal. Tots han fet quatre passis al migdia per descongestionar el públic, que hi ha pogut accedir gratuïtament.

90% d'ocupació mitjana

Pel que fa a l'assistència de públic, pel festival hi ha passat prop de 10.000 espectadors "assolint xifres semblant a les d'edicions anteriors". En dos espectacles, Folk as Queer i Yarín s'ha aconseguit exhaurir les entrades i la programació de pagament ha assolit una ocupació mitjana del 90%.

La directora de l'Ésdansa ha celebrat que el festival "hagi aconseguit consolidar el públic, tan local com de fora" que, considera, "es familiaritza any rere any amb la dansa d'arrel", un dels objectius del festival.

Ésdansa

El festival va néixer el 1983 com el Festival Internacional de música i dansa de les Preses, organitzat des dels seus inicis pel Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. El 2002 el festival té la seva major reestructuració i passa a denominar-se Ésdansa. Avui dia, treballa per posar en relleu la natura i el paisatge que l'acull reduint l'impacte del pas del festival i fent una tasca de conscienciació i visibilització pública en aquest sentit.

Aquesta 42a edició de l'Ésdansa ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Preses, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i Inaem, a banda dels voluntaris i principals patrocinadors. L'organització ja treballa per la 43a edició, que se celebrarà del 18 al 24 d'agost de 2025.