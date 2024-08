«El piano és un esport d’alt rendiment en molts aspectes»

«Rere cada concert de piano hi ha moltíssima feina invisible, fer de la música una professió implica invertir moltes hores davant l’instrument, però també decidir com gestionar la teva carrera, perquè ets la teva empresa, i una preparació física i mental per afrontar el repertori i la pressió de concursos i proves», explica la pianista Emma Stratton (Pals, 1999). L’empordanesa, un dels noms a l’alça en la música clàssica actual, combina la formació i la interpretació vivint des de fa mesos entre Catalunya i Hamburg. Avui tanca el festival Clàssics Pals, del qual és directora artística, mentre prepara la seva segona participació en la Schubertíada de Vilabertran, amb el violinista Abel Tomàs com a partenaire, i la publicació el seu disc de debut al setembre. El presentarà en un escenari immillorable: el Palau de la Música Catalana.

Nascuda a Pals, Stratton va començar les classes de piano als sis anys, a Palafrugell. L’Acadèmia Marshall de Barcelona i l’ESMUC van ser els següents passos, abans de cursar un màster en Interpretació de Piano a la Hochschule für Musik und Theater d’Hamburg. Actualment, hi fa el doctorat, encadenant projectes entre Alemanya i Catalunya.

«És com un somni fet realitat», explica l’intèrpret, que afirma que «tot i que no és imprescindible marxar a l’estranger per formar-se, és una d’aquelles experiències que marquen». Subratlla, això sí, que «si treballes, les oportunitats arriben tant aquí com allà» i que, tot i que és «molt afortunada per poder treballar molt a fora» -recentment ha estat seleccionada per les fundacions Live music now i Career Center per oferir concerts en diversos espais d’Hamburg, per exemple-, les propostes que ha tingut a Catalunya «no són poques ni inferiors».

Una de les primeres ofertes li va arribar de la mà del director de la Schubertíada, Víctor Medem, l’any 2021, quan «per casualitat» va veure el seu recital de final de grau a l’Auditori de Barcelona i poc després la va convidar a debutar a Vilabertran. «Per mi, va ser un impuls molt important», assegura la pianista, que també es va dedicar a la dansa clàssica dels quatre als divuit anys i està començant a fer projectes amb ballarines del centre on es va formar, Girona En Dansa.

«La dansa m’ha aportat moltíssim per fer música, sobretot en consciència corporal», assenyala la palenca, que considera que «el piano és un esport d’alt rendiment en molts aspectes», perquè «hi ha una preparació molt intensa, amb exercicis abans, durant i després de tocar per evitar lesions i un repertori molt tècnic que implica moltes repeticions i moviments molt concrets».

Duo de violí i piano

En la seva segona participació en la Schubertíada, dimarts vinent, interpretarà la integral de l’obra de Franz Schubert per a violí i piano amb el violinista Abel Tomàs com a parella, compartint programa amb un altre tàndem, el de Maria Florea (violí) i Àlex Ramírez (piano). Hi abordaran un programa «difícil i no molt conegut», a causa de l’exigència que suposa pels intèrprets. «No hi ha un millor escenari per fer un repertori així, música de cambra en estat pur que el públic de la Schubertíada apreciarà segur», destaca.

Satisfeta de tornar a un festival «que fa créixer» i del que valora l’aposta continuada pel talent emergent, aquest any a més hi ha col·laborat coorganitzant un concert dins el festival que dirigeix, el Clàssic Pals.

Amb tot, si hi ha una data marcada al calendari d’Emma Stratton és el 25 de setembre, quan debutarà al Palau de la Música per presentar el seu disc de debut, Syndesi (Seeds Music). L’àlbum, enregistrat al març a Vic, presenta un repertori divers, no cenyit a un únic compositor. «Volia mostrar qui soc, tot el que puc tocar», explica Stratton, que hi interpretarà una sonata de Beethoven, la Xacona de Sofia Gubaidúlina, la Rapsòdia Espanyola de Liszt i l’Allegro de Concierto d’Enric Granados.

El 4 d’octubre el presentarà també a Girona.

