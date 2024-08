Un «Winterreise» lluminós és possible

Hi ha moltes maneres de fer un Winterreise de Schubert. La proposta del baríton Johannes Martin Kränzel és per la claredat i puresa de la veu convertint aquest cicle en una narració fantàstica. No és pas que no hi hagi el dramatisme necessari però no l'accentua mai amb els recursos vocals i en cap cas resulta una lectura plana. Ben al contrari: es transforma en un discurs que va encadenant les peces amb una capacitat expressiva que va calant en l'oïent. Cal dir que la veu de Kränzle és especialment brillant en el registre mitjà i agut i no sembla que els greus tinguin una gran profunditat i potser per això aposta per una lectura en aquesta línia tot i que s'hauria de contrastar adequadament amb deteniment. Sigui com sigui, la línia canora convens des del primer moment.

Es nota, no cal dir-ho, tota l'experiència, però el que compta és el resultat. El que captiva de la versió d'aquest cantant és la rotunditat perquè tot està dit fins al més mínim detall amb una intenció molt clara. Les dots pels diferents caràcters són admirables. D'alguna manera, crec que Kränzle representa la perfecció del cant per l'equilibri i la dicció justa sense cap tipus d'excés però amb una energia que sense ser electrificant és una autèntica meravella que et transporta i posa en joc la profunditat que s'amaga darrera cada cançó. És una lectura molt refrescant que ajuda a veure el cicle com una obra que té molts altres espais i que és més lluminosa del que sembla malgrat els temes que tracta.

Crec que Kränzle ha construit la seva pròpia lectura sense deixar res a l'aire. Tot està molt ben pensat i té una estructura que et va guiant. Potser no hi ha un gran virtuosisme vocal pel que fa a l'utilització de molts recursos però el discurs està estraordinàriament ben travat i amb el timbre de veu de tall apol·lini d'aquest cantant el concert va resultar totalment un gran èxit. Hilko Dumno també va saber estar al nivell del mestre Kränzle amb un pianisme molt depurat. No hi havia perfils ampul·losos ni inflats. El concertant de la veu-piano va ser tota una sort d'entesa i comunió.

