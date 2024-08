Notes al Parc de Girona tanca amb pràcticament 3.300 espectadors la 8a edició

La 8a edició del cicle Notes al Parc que organitza l'Ajuntament de Girona ha tancat amb un balanç de 3.287 espectadors en la dotzena de concerts que s'han fet entre el 10 de juliol i el 24 d'agost. El consistori valora positivament la resposta del públic i la qualitat de la programació d'aquest cicle de concerts que aposten pel talent local. El tinent d'alcalde de Cultura, Quim Ayats, detalla que aquesta és una aposta més per "la cultura de proximitat, diversa i descentralitzada". El cicle programa artistes locals que interpreten peces de diferents registres en espais públics com ara la Devesa, el Pont Major, les Pedreres o a Santa Eugènia.

El jove pianista Xiaolu Zang ha estat l'encarregat de tancar la 8a edició de Notes al Parc en un concert a la plaça de les Botxes de la Devesa aquest dissabte 24 d'agost. Es tracta d'una de les principals propostes del cicle de concerts en el registre de clàssica, conjuntament amb l'actuació del Bärhof Ensemble i el seu programa dedicat a Brahms i Magrané.

També destaca el duet de violoncel·listes Guillem Gironès i Amat Santacana o l'actuació de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines que per segon any consecutiu ha interpretat la 'Consagració de la Primavera' d'Stravinsky. Per contra, el trio de música medieval Intactvs va haver de suspendre el concert del 14 d'agost a causa de la pluja.

En l'àmbit de músiques modernes, Notes al Parc ha permès que algunes dels projectes que s'han gestat a la Marfà tinguin un escenari per mostrar al públic els seus treballs. És el cas de la Girona Jazz Project Big Band i Marta Garret o el duet Nel·lo & Corcoran. També han actuat el grup de música llatina Las Karamba.