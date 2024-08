«Cantar en basc m’obre moltes més portes de les que em tanca»

Fa cinc anys, el músic navarrès Pello Reparaz va canviar un projecte musical en castellà, Vendetta, per un altre de música electrònica en basc i amb una forta presència de la tradició de la seva terra, Zetak. Unint la seva llengua materna, els sintetitzadors i la txalaparta per «anar a l’arrel» i «toquejar la tradició», Zetak s’ha fet un lloc a les programacions musicals del País Basc i Navarra, però també de Catalunya i el País Valencià, on actua regularment. Dissabte serà a l’Acústica de Figueres per presentar el seu darrer disc Aaztiye, on aposta més que mai per l’imaginari basc i la presència dels instruments tradicionals.

«El meu objectiu era fer un disc que només es pogués haver compost al meu poble», assegura el músic, que va començar a cantar en basc lluny de casa, a Londres. «Jo estudiava composició de música tradicional i allà em vaig adonar que les meves cançons en èuscar cridaven l’atenció, molt per sobre del que feia en espanyol o en anglès», explica, convençut que «en un món cada cop més globalitzat, hi ha un interès per les coses que són diferents, per allò que és especial o únic». «Un idioma com el basc, que no arriba al milió de parlants, és una eina clara per diferenciar-te de la resta, que al final és del que es tracta quan fas música», apunta.

«Soc un noi d’Arbizu, un poble de mil habitants del nord de Navarra, i per mi cantar i escriure en basc és una cosa totalment natural. També hi ha una càrrega política i de militància, però m’agrada molt fer incís en el fet que fer música en basc m’obre moltes més portes de les que em tanca», assevera.

«Només puc parlar de sensacions, però crec que la llengua em dona oportunitats, perquè el projecte desperta molt d’interès per la part artística, però sobretot per la defensa de les llengües no hegemòniques», continua.

En aquest sentit, assegura que sense haver sortit abans de Navarra, Zetak no existiria o no hagués sigut igual. «La perspectiva és important. Vaig marxar a Londres tenint un projecte que em permetia menjar i pagar factures, majoritàriament en espanyol, però amb alguna cançó en basc i amb la sensació que estudiar allà m’obriria a idiomes encara més hegemònics, com l’anglès, i la realitat és que la distància i veure’m en un context tan cosmopolita em va suposar un recorregut de recerca de l’arrel i del fet particular», explica.

Amb el seu tercer disc, Aaztiye, aquest retorn a l’origen ha anat un pas més enllà. «Zetak surt el 2019 amb un àlbum íntegrament en basc i això ja és una declaració d’intencions, però obviant la llengua, crec que era un disc que, en l’àmbit de sonoritat i d’imaginari, era reproduïble a qualsevol lloc del món», assevera.

«En aquests cinc anys he emprès un camí, i amb aquest treball crec que per primera vegada he arribat a algun lloc concret. Més enllà de l’idioma, hi ha un imaginari molt ric en què es mencionen el nom de les cases del meu poble, de les muntanyes, noms propis... una cosa molt única i molt lligada a Arbizu que no es pot reproduir en un altre indret», diu.

A nivell sonor, a la txalaparta, l’instrument de percussió tradicional basc que ja havia fet servir, hi suma ara elements com el pandero, l’alboka o els sons de campana de diferents esglésies. Tot, passat pel sedàs de l’electrònica.

L’opinió dels puristes de la tradició, però, li importa poc: «Durant el procés de creació pensava que, si mai rebíem alguna crítica per haver embrutat la tradició, seria una cosa a celebrar. N’hi ha hagut, però està clar que hi ha gent que intenta fer una fotografia estàtica de la tradició i els costums com van ser en un moment concret de la història i congelar-ho, i això només ens porta a la mort d’aquest llegat», assenyala. «Soc un ferm defensor de toquejar l’herència, jugar-hi i donar-li noves formes. Qui vingui als concerts esperant una txalaparta tradicional, en horitzontal, no la trobarà, però no quedarà indiferent», promet.

Cançons també en català «Enguany farem tants concerts a Catalunya i País Valencià com al País Basc, i el més bonic és que tot això ha passat d’una manera molt natural», assegura Pello Reparaz, que amb els anys ha anat incorporant cançons en català al seu repertori. Primer va ser una col·laboració amb Oques Grasses, després una versió de Pa amb oli i sal de Blaumut amb Suu i darrerament, Entre carn i os amb Marala. «El meu primer contacte amb el català va ser als tretze anys, quan el meu cosí Iñaki, de Mallorca, em va descobrir Brams, Inadaptats i La Gossa Sorda. Per mi fer música en català i actuar tant aquí és com tancar el cercle: un país i una llengua que per mi eren importants de jove ara obre els braços a la meva cultura».

