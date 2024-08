Més de 20.000 persones assisteixen al festival Summerfest de la Cerdanya

20.055 persones han assistit a la tercera edició del festival musical Summerfest de la Cerdanya, segons les xifres facilitades pels organitzadors de l’esdeveniment. El punt i final l’ha posat el concert d’Estopa, amb una actuació que celebrava el 25è aniversari del debut discogràfic de la banda. També hi han actuat Abba The New Experience, El Pot Petit amb la Black Music Big Band, The Tyets o Joan Dausà, actuacions totes elles que, com la primera esmentada, han exhaurit entrades. Segons els organitzadors, s’han venut el 93% dels tiquets disponibles. Altres artistes que hi han participat són Amaral, Luz Casal o Taburete.

L’Occident Summerfest es complementa amb una oferta gastronòmica que ha comptat amb la participació de restauradors com Deleito, Kao, Artesans del Foc, ByeByeBlat, The Fabulous Luigi, Cal Pastor o Silver Spirit.

El director del festival, Juli Guiu, s’ha mostrat molt satisfet amb “l’acollida” de la tercera edició i ha admès que la resposta del públic ha “superat” les expectatives dels organitzadors.