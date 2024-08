Presenten la primera edició del 'Blanes Talent Fest' que busca "reivindicar" els artistes locals i la producció cultural

L'Ajuntament de Blanes ha impulsat la primera edició del 'Blanes Talent Fest' que es farà entre el 12 de setembre i el 5 d'octubre. L'objectiu, assenyala el consistori, és "reivindicar" les produccions d'artistes locals amb espectacles "d'alt nivell" que també serveixin per promocionar la ciutat, a més de suposar "un revulsiu cultural" a la capital de la Selva marítima. En total es podran veure fins a tretze espectacles en diferents punts de la ciutat, entre els quals el teatre de Blanes. Es tracta de propostes de diverses disciplines com dansa, cinema, música, teatre, teatre musical i literatura. Des del consistori assenyalen que volen que sigui una plataforma per a aquests artistes i veuen "fonamental" la promoció de la cultura a Blanes.

La iniciativa arrencarà el dijous 12 de setembre amb la projecció del documental 'Benvingut Camarada' de Cristina Fernández i Jaume Pujadas i acabarà el dissabte 5 d'octubre amb la proposta de dansa 'LP' del ballarí i coreògraf local Arnau López. Entremig es podran veure concerts, obres de teatre, musicals, monòlegs o fins i tot un festival de Jota a càrrec de l'Agrupació Artística d'Aragonesos de Blanes i Comarca. Des de l'Ajuntament deixen clar que la iniciativa arrenca aquest any, però que la voluntat és consolidar-la i que de cara a properes edicions es vagin afegint espectacles culturals a la programació.

Un fet a destacar són els preus dels espectacles que van dels cinc als deu euros, si bé també hi ha algunes propostes, com la projecció que dona el tret de sortida del festival, que són gratuïtes. El regidor de Cultura de Blanes, Jordi Calvet, ha remarcat que un dels objectius principals és posar en valor la feina dels creadors locals.

"Moltes vegades ens trobem que molts d'ells tenen fins i tot reconeixement internacional i en canvi a casa no són tant coneguts. Per això creiem que aquesta és una bona manera de posar-los en valor", assenyala el regidor.

Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, destaca "l'alt nivell cultural" que hi ha a Blanes i el que es busca és que "la ciutadania de Blanes se senti orgullosa dels artistes que tenen voltant pel món".

Calvet explica que el festival s'ha concebut com un "aparador per a mostrar el talent de Blanes", oferint una plataforma per a la presentació de treballs nous i innovadors. El regidor assenyala que es tracta d'una aposta per la creativitat local "que no tan sols beneficia els artistes, sinó que enriqueix el teixit cultural de la ciutat".

A més, des del consistori remarquen que el festival vol ser "un punt de trobada i intercanvi entre els artistes i el públic, la creació de vincles emocionals entre els creadors i la comunitat que reforci el sentiment de pertinença i orgull local".