Monogràfic violinístic schubertià

Integral de l'obra de Franz Schubert per a violí i piano - Schubertíada de Vilabertran Maria Florea, violí; Àlex Ramírez, piano; Abel Tomàs, violí i Emma Stratton, piano.

Si bé la Schubertíada compta amb grans figures del lied mundial la direcció artística del festival sempre ha deixat clar que pel que fa l’apartat instrumental de cambra seria molt més difícil poder programar als grans intèrprets. Tot i això han fet una proposta molt interessant amb músics del país que ja han demostrat amb les seves carreres que poden afrontar amb molta solvència aquest repertori.

Per aquesta vetllada dedicada a l’obra per violí la primera part, amb les obres primerenques de Schubert, es va confiar a la jove violinista d’Esparreguera Maria Florea, que està construint una carrera molt brillant. La seva sonoritat ja mostra elements més que prometedors per fer-se un espai en un món molt competitiu. Tot i que encara manca la rotunditat de la maduresa hi ha aspectes de la seva musicalitat que són molt atractius. Sobretot destacaria la coherència de la línia melòdica i la sonoritat molt vellutada dels greus i una dicció ben retallada que encara té molt recurregut per anar definint. De moment, la seva proposta té molta entitat i potser també caldria saber les oportunitats que ha tingut per exhibir aquest repertori abans de la Schubertíada. L’acompanyament de Ramírez molt a lloc, amb moments molt brillants però encara li falta l’esclat necessari.

La segona part, amb l’experimentat Abel Tomàs -membre fundador del Quartet Casals- representava un autèntic tour de force. La sonata número 2 de Schubert està molt més en la línia del que pot oferir un músic que es dedica a l’ensenyament i a mantenir i superar el grandíssim nivell del seu quartet. Crec que no se li podia demanar més. Potser ha estat un xic temerari sobretot pel que fa a afrontar el Rondó en si menor i la Fantasia en do major, també de Schubert.

Malgrat els grans moments interpretatius és evident que no es podia esperar l’orfebreria dels grans solistes. El gran virtuosisme d’aquestes obres demanava una sonoritat nítida, amb cos i una tècnica d’arc impecable. La sonoritat de Tomàs va resultar massa electrificant, molt tensionada i amb certes incoherències d’estil. L’estela dels grans solistes que formen part del panteó olímpic del violí ha posat el llistó molt alt.

Amb tot, es va fer palès el gran treball d’Abel Tomàs que acceptant el compromís també posa de manifest que només els músics amb un gran ofici com el seu es poden plantejar pàgines com aquestes amb un resultat molt notable.

