Tret de sortida al FITAG amb l’adaptació de Gogol d’una companyia ucraïnesa

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) va engegar ahir la seva vint-i-quatrena edició amb tres espectacles. L’inaugural, al Teatre Municipal, i dos més tard al vespre al Pati de les Magnòlies i al de la Casa de Cultura. Un ambient fresc que reflexa el clam de «refugi climàtic i cultural» amb què es promociona enguany el festival.

El primer acte del FITAG va venir de la mà de la companyia ucraïnesa Educational Theatre of Zaporizhzhia National University. Abans de presentar The Viy, una obra que combina dansa i teatre i adapta una novel·la de Nikolai Gogol, una integrant del col·lectiu va prendre la paraula per homenatjar i dedicar la funció a un company mort fa pocs dies en un bombardeig i que el 2019 havia participat al festival.

Com a prèvia a la representació, els parlaments de diverses autoritats van celebrar la longevitat d’un festival que gairebé frega el quart de segle. Amb 24 edicions, el FITAG segueix portant el teatre a espais d’allò més pintorescos (enguany , fins i tot, a un aparcament) i donant veu a companyies amateurs, «sense les quals no hi hauria professionals», com va destacar el diputat de Cultura Jordi Camps, envalentonat a «fer-la grossa» i arribar a més municipis l’any que ve. El regidor de Cultura de l’Ajuntament, Quim Ayats, va destacar la «capacitat de renovar-se i obrir noves etapes» del festival i la nova consellera de la Generalitat Sílvia Paneque aquest «pont cultural, de creació, experimentació i llibertat artística» que és el FITAG, amb qui Girona té «un orgull i una responsabilitat», va dir. El director del festival, Xavier Valentí, va donar el tret de sortida tot barrejant idiomes fins a parar «boig» i agraint a les companyies «que ens faran pensar, estimar, sacsejar els cors i aixecar els esperits».

Acabada la inauguració, encara hi havia ganes de teatre, i per això bona part dels assistents va desplaçar-se al Pati de les Magnòlies. El Grup de Teatre de La Palma (de Cervelló) hi oferia Els rústecs, una comèdia de Carlo Goldoni. Més tard, al Pati de la Casa de Cultura, els Baby Sisters de Gavà van representar Baby Sisters Satisfayer, un xou d’humor i improvisació que també va incloure el públic.

«Clima FITAG»

Per a aquesta 24a edició el FITAG vol convertir-se en un «refugi cultural i climàtic» per als espectadors i per a la vintena de companyies que hi participaran provinents d’arreu de Catalunya, l’Estat, Europa i el nord d’Àfrica. Itàlia, Ucraïna, Algèria, Polònia i el Marroc seran els representants internacionals d’enguany. A més, tot i que la meitat seran en català, es faran espectacles en altres idiomes com el berber, el castellà o l’italià (amb sobretitulació).

Després de la presentació d’ahir, el gruix de la programació a Girona s’allargarà d’avui fins dissabte. Aquest migdia (12.00h) els Pul·lulants de la Cia. Cop d’Ull ja es passejaran pels carrers de la seva ciutat partint de davant la Casa de Cultura. A la tarda, la calongina Associació 30 Ous Teatre Inconscient oferirà Fràgium a l’Auditori Josep Viader (18.00) i la manxega Platea La Duda a La Mercè (19.30). Més cap al vespre, Delit Teatre, de Viladecans, homenatjarà Ana Maria Martínez Sagi amb Avui no dormo als teus braços al Pati de les Magnòlies, i la marroquina Dramatic Company for Artistic Creation tancarà la jornada amb Shadows al Pati de la Casa de Cultura.

Dijous, divendres i dissabte, sempre a partir de les sis de la tarda, també hi ha diversos espectacles de companyies d’aquí i d’allà programats en diferents indrets de la ciutat.

Algunes de les propostes destacades seran Exáctamente diversa, de la basca Ezezagunok, una comèdia amb vint-i-dos actors i actrius amb diversitat funcional; o Gli Altri, de la italiana QU.EM. Quintelemento, una aposta videoteatral sobre els naufragis al Mediterrani i la realitat distorsionada; o Shadows, del grup marroquí de Tiznit, sobre el xoc del jo d‘una jove amb la realitat.

Per tota la Província

El festival també s’estendrà per diferents poblacions de la demarcació més enllà de la capital. Caldes de Malavella, Campdevànol, La Cellera, Sant Gregori i Vidreres integren el FITAG Municipis.

A tots aquests pobles s’hi durà a terme alguna representació que també haurà acollit o acollirà Girona. A saber, seran Una carretera sense arbres, de la companyia valenciana Lluna Plena Teatre (avui a Vidreres, divendres a Campdevànol); The Viy (dijous a Sant Gregori); La estela de Estela, de la madrilenya Vocingleando (divendres a Caldes); i Gli Altri (dissabte a La Cellera).