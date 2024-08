Gertrudis prepara l’última gran nit a terres gironines abans de dir adeu

No serà, ni de bon tros, el seu primer concert ni a l’Acústica, ni a Figueres, ni a terres gironines. Amb vint-i-cinc anys de trajectòria, Gertrudis n’ha acumulat més de vuit-cents en escenaris d’arreu, però el trio format per Xavi Ciurans, Xavi Freire i Edu Acedo està de comiat i aquest divendres dirà adeu al públic gironí.

Els de la Garriga han sigut un dels referents de la música festiva en català les últimes dècades i per la darrera gira porten un directe que recull els èxits sembrats: Samarreta, Ara vinc d’enlloc (amb Jarabe de palo), M’agrada, Si tothom calla o Bon dia Vida, el cant amb què tanquen l’actuació i tota una etapa de les seves vides. El títol Ens veiem a les places s’escau amb l’essència del grup i, també, amb la de l’Acústica, on, de fet, tocaran a la plaça Catalunya (22h).

Saber plorar i enyorar

«Portem els millors hits de Gertrudis, els millors espectacles que teníem entre cançons i recordem part de la nostra història», explica el cantant Xavi Ciurans. Són, és clar, concerts emotius, sobretot al so d’un dels seus grans temes, Tan lluny de tu (amb Chambao). «Hi ha un moment que la lletra diu «ploro i enyoro», que sempre el cantem amb el públic per recordar diferents coses. En el seu moment els presos polítics, la pèrdua d’algú important, i ara ens fem a nosaltres protagonistes perquè plorarem i enyorarem molt», diu Ciurans.

Després de tants anys, és ben normal que els passi això, i més si entre aquells que coregen les cançons poden reconèixer, com els passa, aquelles cares que ja venien els primers anys i ara ho fan amb els seus fills i filles. «És especial. També hi ha generacions que ens han atrapat a partir dels últims discs, des del d’Ara volo alt (2016), que és un punt d’inflexió pels que ens coneixien de tota la vida i un Gertrudis diferent d’aquelles cúmbies», comenta el cantant.

El concert no segueix l’ordre cronològic dels nou àlbums que ha publicat el trio de la Garriga (Teta, Gertrudis, Política de Verbena, 500, Tripolar, Quinze 15 XV, Ara volo alt, No em Dóna la Gana i Abans que s’acabi el món) i serà el darrer que facin a Girona. Després de tants anys, Ciurans té ben present que «hem voltat molt per aquí, i sempre amb molt bon rotllo».

Un dia especial va ser l’actuació en la celebració a la Copa del gran debut a Primera del Girona el 2018. Aquell any ja havien tocat un dia a l’estadi en un partit contra el Depor. De l’Acústica, el cantant afegeix que «sempre ha sigut un festival on hem crescut i ens hem donat a conèixer», i destaca l’homenatge que el 2017 van fer a Gato Pérez i la rumba amb Los Manolos i Sabor de Gràcia.

La fi d’un món

Tot i que tenien pensat poder fer alguna sorpresa, «de moment», Ciurans no creu que surti. L’àlbum Abans que s’acabi el món tancarà la discografia de Gertrudis amb un nom que «era una mica intencionat» perquè ja es plantejaven plegar. «Esperàvem que tot fos natural i marqués el final tranquil·lament i amb dignitat». La música «reclama molt» i «si el ritme ha de ser massa bèstia, no s’hi pot ser sempre», explica.

A més a més, l’escena en què s’han mogut els darrers vint-i-cinc es va renovant i Gertrudis, tot i gaudir d’un «estil diferent» que ara impera, no volia sentir-se un «viejóven». «Està molt bé que ho facin ells. Nosaltres ara fem un punt i a part o, en realitat, un punt final, perquè no farem cap més disc i si Gertrudis torna serà com a molt per fer un remember. La funció s’ha acabat».

Subscriu-te per seguir llegint