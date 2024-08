L’Acústica engega amb Julieta, Eloi Duran i La Fúmiga de protagonistes

El festival Acústica torna a estar preparat per omplir Figueres. Aquest vespre començaran els concerts d’una 21a edició que, en el seu primer dia, comptarà amb Julieta, La Fúmiga i Eloi Duran com a grans protagonistes. Serà un cap de setmana llarg ple de concerts repartits en els tres escenaris de la Rambla, la plaça de la Palmera i la plaça Catalunya.

Amb una zona de food trucks oberta de 18.00 a 5.00h, la programació musical s’encetarà amb les semifinals del Sona9, en què actuaran Mon Joan Tiquat, Àgueda Segrelles i Ouineta. A les 21.40h, el vigent guanyador d’aquest concurs de música emergent en català, Eloi Duran, serà el primer gran nom a pujar a l’escenari. Una hora després ho farà Julieta i, a les 00.10h, La Fúmiga seguirà la festa. Aldo Comas & Lia Jensen punxaran des de les 01.30h per a tancar la nit.

Els plats forts de la programació, però, seran divendres i dissabte. Demà, després d’un espai per la Figueres urbana amb F the Kid, Cristina Axinte i Kyo Izzy, les principals propostes són Maria Hein, Gertrudis, La Ludwig Band, Chanel, Els Amics de les Arts o Figa Flawas. Dissabte serà el torn de Maria Jaume, Guillem Gisbert, Ginestà, Mushkaa, Vicco o The Tyets.

La tarda de diumenge La Clika i Di-Versiones faran dos concerts familiars dins l’Acústiqueta, que ja haurà comptat amb Dàmaris Gelabert (divendres) i Ambauka (dissabte).

Aforament limitat a la Rambla

L’Ajuntament de Figueres ja va detallar el dispositiu per a aquesta edició, que incrementarà el nombre d’efectius fins als 190 (de 158 a 176 de seguretat). Com és habitual en els darrers anys, l’escenari principal de la Rambla tindrà limitació d’aforament: 10.655 assistents, topall a partir dels quals vigilants i controladors impediran l’accés a més gent.