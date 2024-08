Temporada Alta: 110 espectacles per «fer parlar de tu a tu» l'escena internacional i la del país

Romeo Castellucci, Isabelle Huppert, Jan Lawers i la Needcompany, Toni Servillo, Marina Otero i Tiago Rodrigues, però també Jordi Casanovas, Guillem Clua, La Fura dels Baus o Carme Elias signen i protagonitzen algunes de les 110 propostes amb 185 funcions repartides en onze setmanes que formen el cartell més ampli de la història de Temporada Alta. Entre el 12 de setembre i el 8 de desembre, la 33a edició del festival d'arts escèniques presentarà 23 espectacles internacionals de disset països, 25 coproduccions i 21 estrenes en disset escenaris de nou municipis gironins i a Barcelona amb l'objectiu de «fer parlar de tu a tu» l'escena catalana i la de l'estranger, segons el seu director, Salvador Sunyer. Amb un pressupost que es manté en els 3 milions d'euros, posa 58.647 entrades a la venda la setmana que ve.

Però, xifres a banda, Temporada Alta afiança els seus tres grans eixos, l'escena internacional, la creació contemporània i el suport a l'autoria catalana, i referma l'aposta per treballar en grans projectes europeus i establir vincles entre creadors forans i locals per ajudar a exportar espectacles del país.

Espectacle "Dans la mesure de l’impossible" de Tiago Rodrigues. / Temporada Alta.

Així, exhibirà quatre coproduccions internacionals, com Bérénice, amb Isabelle Huppert a les ordres de Romeo Castellucci, que només es veurà a l'Estat a Girona; Paisatges compartits, que proposa tota una jornada a Celrà amb set creacions d'artistes de diferents països o Un sublime error, la primera producció catalana -en castellà- de Jan Lawers. També Totentanz. Morgen ist die frage, el nou espectacle de La Veronal, que farà la seva estrena nacional al festival dins la Setmana de Programadors, que passa a anomenar-se Big Bang i que, del 21 al 24 de novembre, acollirà també els nous espectacles de Cabosanroque i Azkona-Toloza.

També en l'apartat internacional, tornarà a Girona el bo i millor de l'escena europea i llatinoamericana, com el director del festival d'Avinyó, Tiago Rodrigues (Dans la mesure de l'impossible), Toni Servillo (Tre modi per non morire), Sergio Blanco (Tierra) o Marina Otero, que tancarà la seva trilogia personal amb Kill me.

Entre els debutants, destaquen els llatioamericans Bonobo (Temis) i Guillermo Cacace amb una versió de La gavina de Txékhhov amb un elenc íntegrament femení; les companyies circenses Cie H.M.G. i Machine de Cirque, que no havien actuat mai a l'Estat, i la dansa de (La)Horde i Mamela Nyamza, amb un espectacle feminista que reivindica el paper de la dona a Sud-àfrica.

Una escena de l'espectacle Machine de Cirque. / Temporada Alta.

Escena del país

Pel que fa a l'escena catalana, el cartell inclou 73 títols, tant de teatre de text com de creació contemporània. Els llenguatges arriscats de Mal Pelo, José y Sus Hermanas, El Conde de Torrefiel o Les Impuxibles amb Pablo Messiez conviuen a la programació amb textos de Jordi Casanovas, Guillem Clua i Laura Aubert així com les darreres novetats de companyies gironines com Cascai Teatre i Cor de Teatre.

La Fura dels Baus i la seva celebèrrima versió de Carmina Burana, que omplirà en cinc ocasions l'Auditori de Girona entre el 13 i el 15 de setembre, serà "l'aperitiu" d'una programació que es posarà en marxa a principis d'octubre. Entre les estrenes catalanes que marcaran la temporada teatral els mesos vinents hi ha un Mort d'un comediant i una nova producció d'Un matrimoni de Boston, les dues amb Josep Maria Mestres a la direcció; Gola, el nou espectacle de creació d'Oriol Pla després de l'èxit de Travy i Pura passió, l'adaptació de la novel·la de la Nobel Annie Ernaux que encapçala Lucia del Greco.

Les lectures dramatitzades prenen relleu al certamen, amb artistes com Carme Elias, amb una lectura "única" de Cartes d'amor amb Ramon Madaula, i textos d'autors com Modest Prats, les paraules del qual ressonaran a la catedral en la veu de Pere Arquillué i Josep Maria Fonalleras coincidint amb el desè aniversari de la seva mort.

El festival també repetirà el cicle d'humor Dijous (o no) de comèdia, amb Andreu Buenafuente, Judit Martín amb Alba Florejachs i Charlie Pee i el Torneig de Dramatúrgia Catalana, que en la catorzena edició enfrontarà Marta Albert, Marga Arrom, Martina Cabanas, Beth Escudé, Marcos Luis Hernando, Joel Joan, Salvador S. Sánchez i Jaume Viñas.

Per «fer arribar el festival a tothom», el programa educatiu A Tempo portarà onze espectacles gratuïtament a tots els centres d'ensenyament de Girona i Salt i oferirà entrades a 10 euros als menors de 30 anys.

La venda preferent d'entrades comença el 3 i 4 de setembre i el 5 s'obre al públic general.