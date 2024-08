Una veu per a l’emoció

Malin Byström, soprano Magnus Svensson, piano Schubertíada de Vilabertran

La gran veu de la soprano Malin Byström va omplir la nau de la canònica de Vilabertran amb la més viva de les emocions encarnant els espais de les partitures dels gegants Fauré, Duparc, Poulenc i Berg, entre altres. El programa era del més exigent i requeria un instrument abrandat amb molt carisma.

Amb una tècnica del més gran nivell va anar resolent tots els esculls fent-nos oblidar les dificultats. Els grans dots pel drama són molt evidents en aquesta cantant que va escenificar un recital excepcional. Amb el repertori francès va anar enfilant amb mestria tots els espais musicals. Eren molts i molt canviants i, a més a més, amb una intel·ligència expressiva pròpia dels grans artistes.

Calia posar en joc tot un arsenal de recursos vocals per desplegar totes les subtilitats presents en aquestes pàgines. Totes les cançons estaven construïdes i dites amb una articulació admirables. La sensació d’una interpretació tan ben definida converteixen les seves evolucions en un acte de creació total. Tot va funcionar amb una perfecció que va convertir l’escenari en un temple gloriós.

La gran emoció que es depren del cant de Byström és inoblidable. Ho va demostrar també amb el recull del gran monument que constitueixen les obres de Sieben Frühe Lieder (Set primeres cançons) d’Alban Berg resoltes amb una línia vocal ben perfilada pels que fa els caràcters, fluent i amb una gran coherència estilística. Les perles que va presentar del compositor de Ture Rangström van ajudar a crear un programa molt interessant que va finalitzar amb dues cançons de Kurt Weill, Je ne t’aime pas i la conegudíssima Youkali, aquesta darrera una veritable versió per guardar en el record per la gran mestria d’una cantant com Byström.

El públic va ovacionar-la amb la més gran de les entregues. Va ser un encert en la programació que se suma als grans artistes de la Schubertíada.

