La Fúmiga, Julieta i Eloi Duran enceten l'Acústica de Figueres

El festival Acústica ha aixecat el teló de la 21a edició aquest dijous amb l'actuació dels valencians La Fúmiga, Julieta i el guanyador del Sona9, Eloi Duran. Les actuacions musicals s'allargaran fins diumenge i pels diferents escenaris hi passaran alguns dels grans noms de l'escena del país. Entre ells, The Tyets, Gertrudis, Els Amics de les Arts, Guillem Gisbert, Chanel, Vicco, Mushkaa, Ginestà o La Ludwig Band. El festival també apostarà per figures emergents com les cantautores mallorquines Maria Jaume i Maria Hein. El director del festival, Xavi Pascual, diu que l'edició d'enguany vol ser un "retrat" del moment musical que viu el país i que ho farà a través d'artistes consolidats però també d'emergents.

L'Acústica ha arrencat aquesta nit amb la primera nit de concerts a la plaça Catalunya. La programació ha començat amb la semifinal del Sona9 i l'actuació del guanyador de la darrera edició, el cantautor tarragoní Eloi Duran, que hi ha presentat el seu primer àlbum complet 'El que veig quan miro'. Després ha estat el torn de la cantant Julieta, que ha pujat a l'escenari cap a les onze de la nit i ha animat els assistents amb alguns dels seus temes més coneguts i del seu nou projecte 'Tu juro la Ju tour'. La plaça Catalunya s'ha omplert durant la seva actuació al ritme de cançons tan conegudes com 'Haikú', 'Full Romance', 'Ens besem' o 'Trenca'm el cor'.

Els valencians La Fúmiga ho ha fet passades les dotze de la nit. La banda, autora de 'hits' tan coneguts com 'Havia de passar' o 'Mediterrània', estan presentant el seu nou àlbum 'Tot està per fer' on també han arribat a tots els racons del país i han fet sonar a les pistes de ball cançons com 'Ja dormiré', en col·laboració amb Figa Flawas, que també passarà pel festival. Aquesta és la segona vegada que el grup actua a l'Acústica.

Al llarg de l'actuació, la banda ha interpretat temes com 'Ja domiré', 'Mediterrània', 'Tot està per fer' o 'Tornar', entre d'altres.

Aquesta no és la primera vegada que visiten el festival. L'any 2022 també hi va ser per presentar disc. El vocalista del grup, Àrtur Martínez, explica que recorden les seves actuacions al festival de forma molt especial per "l'ambient" que es respira a la ciutat i diu que se senten uns "privilegiats" per poder ser-hi un cop més. Sobre el fet que algunes de les seves peces s'hagin convertit en imprescindibles de l'estiu, Martínez qualifica de victòria per a ells i "per la música en la llengua pròpia".

El director de l'Acústica, Xavi Pascual, per la seva banda, assegura que "la música del país viu un super moment" perquè moltes cançons en català estan sonant a les discoteques però també en festes majors. Pascual ho atribueix a un canvi generacional en el públic però també a les bases electròniques dels singles que permeten que els DJs puguin "punxar-les" barrejades amb altres peces internacionals.

Concerts fins diumenge

Els concerts continuaran aquest divendres a la tarda en el marc de l'Acústiqueta amb l'actuació de Dàmaris Gelabert a la Rambla. A dos quarts de vuit, la plaça de la Palmera oferirà l'actuació del grup de música urbana Ataraxia i una hora després, la plaça Catalunya acollirà una nova edició del Figueres Urbana. Maria Hein ho farà a les nou a la plaça de la Palmera i Gertrudis, a les deu, a plaça Catalunya. La formació oferirà a Figueres el concert de comiat. Després serà el torn de La Ludwig Band, Chanel, Els Amics de les Arts, Figa Flawas i Mama Dousha.

Dissabte tindrà com a caps de cartell Guillem Gisbert, Ginestà Mushkaa, Vicco i The Tyets. També hi actuaran Serial Killerz, Maria Jaume, Vittara o Aitor Palazuelo, apostes de talent local i emergent. El festival el tancaran diumenge dues actuacions de l'Acustiqueta: La Clika i Di-versiones.

Les darreres hores de cada jornada, a més, estaran dedicades als DJs. Enguany, aquest dijous ha estat el torn d’Aldo Comas, acompanyat per Lia Jensen; divendres, de Maken Row, i dissabte hi actuarà Cosmik Dj i Ruben Rider.

Pel que fa a previsions, el festival espera una afluència similar a la de l'any passat amb entre 100.000 i 120.000 espectadors al llarg dels quatre dies de concerts. Per garantir la seguretat, s'ha dissenyat un fort dispositiu amb centenars d'agents i personal de seguretat privada i, de nou, s'establirà un aforament màxim a la Rambla.