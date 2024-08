L’Acústica també sona a «flamenc fusió» autodidacta

Potser el flamenc no és l’estil més característic d’un festival com l’Acústica, però el jove Aitor Palazuelo no pot estar-hi gens d’acord i dissabte al vespre (plaça de la Palmera, 19.30h) té preparat un concert per a demostrar-ho. El cantautor, nascut a Figueres el 2003, tancarà ben a prop de casa la gira de presentació del seu primer àlbum, Mismo destino, un viatge que aquest estiu l’ha dut d’Andalusia a Madrid.

Palazuelo proposa un «flamenc fusió» on mescla tot el sentiment i melodia d’aquest estil amb altres ritmes més pop o rock. «Hi trobes saxo, guitarra elèctrica, però també cajón flamenco, una mica de tot», explica. La seva passió li ve de petit. Tal com explica al tema que dona nom al disc, «desde mi primer recuerdo (...) la música iba por bandera (...) siempre navegamos hacia un mismo destino».

Aquest destí, ara, es podria dir «l’Acústica». Com a bon figuerenc, el cantautor l’ha trepitjat uns quants cops, i assegura que cada any deia als seus amics i familiars que, el següent, ell hi tocaria. «Ara ho hauré dit per última vegada», somriu.

A l’escenari tampoc estarà sol. L’acompanyarà una banda de quatre músics «amb molta canya» i volen fer un directe «perquè la gent es quedi amb bon gust de boca». Sonaran els temes d’una discografia pròpia que, de mica en mica, anirà creixent, i també un seguit de versions amb «bon rotllo, rumba, i palmes», assegura.

Justament són les versions que, els últims anys, tocava de terrassa en terrassa de la Costa Brava, les que li han permès arribar on és ara. Els primers passos com a músic de Palazuelo els va fer cantant vora la platja sobretot a l’Alt Empordà o a la Catalunya Nord. Li agrada jugar amb els instruments i mantenir el seu toc de fusió. L’objectiu? «Sorprendre la gent, que s’interessi pel que fa aquest noi i també escolti els seus cantants preferits, però una mica a la meva manera».

Aprendre amb un mateix

Des de les platges, el cantautor de formació autodidacta assegura haver-se fet un públic fidel que volia escoltar les seves cançons. Com que no les tenia publicades enlloc, va decidir gravar-les a Mismo destino. Són tot composicions pròpies, melodies amb la guitarra a les quals, després, posa lletra. A l’estudi, admet, sí que dona més forma a tot plegat. Gairebé tot el que ha après s’ho ha fet ell sol, cantant amb els de casa i aprenent les possibilitats d’una guitarra «mirant vídeos a internet o escoltant música».

Quan acabi l’estiu es vol tancar a preparar un altre disc, però, com l’últim any, no vol estar vuit mesos sense cantar en directe. Ara té cançons al cap i molta il·lusió per a seguir donant-se a conèixer.

Formar part d’un cartell de l’Acústica i «compartir aquest espai amb artistes que escoltes», explica, «és una mica arribar on sempre he somiat, i potser ja tinc una pota posada allà mig». Aficionat als karts, també avança a bon pas en la música, tot cantant Descalzo: «el sol se va escondiendo, la luna va creciendo, palmas y guitarras van con ellos».

Subscriu-te per seguir llegint