El pintor Manolo Sierra fa un viatge als seus orígens en una exposició d'una galeria secreta de Sant Pere Pescador

El pintor andalús resident a l'Empordà des de fa més de 20 anys, Manolo Sierra, estrena exposició a la galeria Secret Mill que hi ha a Sant Pere Pescador (Alt Empordà). La mostra està formada per setze quadres, la majoria d'ells en petit format, perquè relaten escenes íntimes de l'artista que tenia ganes de dir "en veu baixa" i per això els ha pintat en obres més petites. Sierra ha batejat la sèrie com a 'S' en homenatge al seu cognom i es pot visitar a la galeria secreta de Sant Pere Pescador fins el 15 de setembre. Una de les responsables de la galeria, Thais Botinas, fa un balanç positiu del primer any de la galeria perquè han aconseguit dirigir-se a un públic molt concret enamorat de l'art.

Des de fa més de 20 anys hi ha un molí de Sant Pere Pescador que es feia servir com a taller artístic. En ell s'hi havia instal·lat Manolo Sierra, un pintor d'origen andalús però que s'ha instal·lat a l'Empordà. Amb el Gloria va caure una part del sostre d'aquest molí i això va obrir la possibilitat al propietari (un productor anglès) d'obrir-hi una galeria d'art. Es tracta de Secret Mill, una galeria secreta que ofereix la possibilitat de comprar obres d'art però només a aquells qui hi estiguin interessats.

Ara fa un any la galeria va obrir les portes i Thais Botinas assegura que el resultat d'aquest primer any ha estat molt satisfactori. Per arribar-hi només cal visitar la pàgina web i concertar una cita per visitar-la. Una vegada es concreta l'horari, els responsables envien la ubicació real de la galeria. "Nosaltres dediquem una estona als col·leccionistes i els artistes també poden interaccionar amb els compradors", explica Botinas a l'ACN.

Una experiència

De fet, la idea és fugir de les noves corrents que hi ha en el mercat artístic, en què la major part d'obres ja es venen a través d'internet. "Volem que la gent vingui expressament, visiti l'espai i conegui l'obra dels artistes", assegura una de les responsables de Secret Mill. Per altra banda, a l'hora de programar exposicions, busquen pintors, fotògrafs o escultors amb una obra que tingui "ànima".

La idea és que l'espai i l'obra casin i ofereixin "una experiència" als visitants per tal que "s'emportin un record, més que una obra d'art".

Manolo Sierra presenta 'S'

El dimecres 28 d'agost la galeria va estrenar l'exposició 'S', de l'artista resident Manolo Sierra. En ella s'hi poden veure setze quadres, la majoria d'ells de petit format, que repassen la trajectòria de l'artista. Sierra assegura que és el resultat d'una "autoanàlisi" i per això sota el títol d''S', que és la inicial del seu nom "anar rebuscant cap endins".

A més, en aquesta ocasió Sierra ha decidit "treballar per sèries" tot i que habitualment no ho fa així. L'artista assegura que primer de tot va escriure tot el que volia pintar i a partir d'aquí va fer-ne cada un de les setze obres. En aquest cas, Sierra exposa alguns dels paisatges que més han marcat la seva vida "per un motiu o un altre" i on els aiguamolls de l'Empordà també hi tenen una presència destacada.

Manolo Sierra assegura que la majoria dels quadres són de petites dimensions perquè no tenia la necessitat de fer-ho de grans dimensions. "Era com la necessitat de dir les coses en veu baixa", explica el pintor. La mostra estarà oberta fins el 15 de setembre i per accedir-hi tan sols cal reservar una cita des del portal de Secret Mill i els concretaran la ubicació concreta. I si ja saben a on és la galeria, més val guardar el secret.