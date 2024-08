La renovació del Quartet Casals es consuma avui a Vilabertran

El Quartet Casals, la formació catalana a l’elit de la música de cambra internacional, presentarà la seva nova viola després de 22 anys aquest vespre en la cloenda de la Schubertíada de Vilabertran. Fidel a la cita de cada any, el quartet s’encarregarà del recital de tancament la 32a edició de la cita empordanesa, tot i que demà hi ha programada encara una proposta familiar a Vilajuïga. Aquesta vegada, però, la vetllada comptarà amb l’al·licient afegit de la presentació en societat de Cristina Cordero (Madrid, 1998), que substituirà Jonathan Brown (Chicago, 1974).

El nord-americà, que formava part del grup des del 2002, deixa la formació per dedicar-se a la docència a la Colburn School de Los Angeles i el rellevarà una jove violista -va néixer un any després de la fundació del quartet-, formada a l’Escola Superior de Música Reina Sofía de Madrid i la Hochschule für Musik und Theater de Múnich i guanyadora de nombrosos concursos internacionals.

El relleu de Brown, «inesperat, però per raons molt comprensibles», ha implicat una «selecció molt delicada, perquè a més de les habilitats tècniques s’ha de tenir en compte l’encaix personal, però que finalment ha funcionat fantàsticament bé», explica Arnau Tomàs, membre fundador del quartet, juntament amb el seu germà Abel i Vera Martínez.

Brown acabarà els compromisos professionals que tenia amb el Quartet Casals, que inclouen la culminació de la gravació de la integral de quartets de Xostakóvitx.

Per la seva banda, Cordero s’estrenarà en una de les cites més especials del quartet, la cloenda de Vilabertran, que cada any els serveix per arrencar la temporada. En el seu 43è concert a la Schubertíada, interpretarà quartets de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven, un repertori «molt interessant que, a més, dona molt de protagonisme a la viola i permetrà gaudir de la feina de la Cristina», explica Tomàs.

