Més de 100.000 espectadors passen per una Acústica d’èxit

La 21a edició de l’Acústica ha arribat aquest vespre a la seva fi després de quatre dies en què Figueres s'ha convertit en el punt de trobada dels cantants i grups més influents en l’escena musical del país, com també d’aquells que volien gaudir d’un dels festivals més grossos que tanquen l’estiu.

En total, més de 100.000 espectadors han emplenat els diferents espais que acollien la festa i han pogut ballar al ritme del pop urbà català de Figa Flawas, Mushkaa, Julieta, The Tyets, Mama Dousha, Maria Jaume o Maria Hein. També arribaven a Figueres Vicco i Chanel, dues de les cantants catalanes més internacionals i que han fet de l’Acústica una festa que ha travessat fronteres. Per altra banda, La Ludwig Band, Guillem Gisbert, Ginestà o Els Amics de les Arts han posat el toc de pop independent, i La Fúmiga i Gertrudis han aprofitat per acomiadar-se de les comarques gironines.

Com cada any, l’Acústica pretén posar una mirada al futur i ha volgut comptar amb artistes emergents com Mama Dousha, Maria Hein, Maria Jaume o Eloi Duran. També ha apostat pel talent local amb propostes com Aitor Palazuelo o Vittara i les de la producció pròpia Figueres Urbana que enguany ha volgut visibilitzar la multiculturalitat de la capital de l’Alt Empordà. Tampoc ha pogut faltar l’Acustiqueta, un apartat del festival amb un toc més familiar. Aquesta part de la programació ha estat protagonitzada per Dàmaris Gelabert i Ambauka, entre d'altres.

El concert de la Mushkaa fa tancar els accessos a la Rambla. / Gemma Martz

Des de l’organització consideren l’Acústica d’aquest 2024 com un «autèntic èxit que continua consolidant un relleu generacional de les propostes que actualment triomfen als Països Catalans». Tant és així que artistes com Mushkaa i The Tyets van fer tancar els accessos a la Rambla després de superar l’aforament màxim, fixat en 10.640 persones, quan en l’anterior edició van ocupar escenaris menys concorreguts.

Per acomiadar-se de l’edició d’enguany, el festival ha gaudit de l’actuació de La Clika i el tradicional i esperat concert de clausura de l’Orquestra Di-versiones, un divertit tancament que ha corregut perill per culpa de les previsions meteorològiques que amenaçaven amb un final de cap de setmana plujós.