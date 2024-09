Colofó amb el gran Quartet Casals a la Schubertíada

Ja és una tradició que la cloenda de la Schubertíada sigui a càrrec del Quartet Casals amb l'aforament totalment complet. Aquest era el seu 43è concert i enguany presentaven la nova incorporació de la violista Cristina Cordero que va aixecar certa expectació entre els melòmans. Evidentment la nova violista és esplèndida i ho va demostrar sobretot en el tercer quartet Razumousky en què té manté un diàleg paritari amb la resta d'instruments. Sonoritat càlida, expressió de primera línia i tècnica excel·lent. Una gran tria que mantindrà el Quartet Casals entre les millors formacions del món.

I és que continuen demostrant concert a concert perquè ja fa temps es van convertir en un quartet referencial. Amb el quartet de Haydn op. 20/6 i el de «Les dissonàncies» de Mozart l'orfebria de les veus era realment un jardí saborós, amb esclat però també trepidant i ben equilibrat. La sonoritat oberta dels Casals crec que també és la clau del seu èxit. És una sonoritat que no perd mai la seva presència ni la intencionalitat. Les subtilitats d'aquestes dues obres imprescindibles del repertori van estar explicades fins al més mínim detall. Cada caràcter plenament justificat i treballat i una coherència interna impecable però amb la personalitat dels membres del quartet que sempre arrisquen i no posen mai el pilot automàtic.

Una tercera meravella ho és el tercer dels quartets que Beethoven va escriure pel comte Razumousky i que ha passat a la posteritat com a dedicatari d'aquestes obres i no pas com a ambaixador de Rússia. Aquesta obra colossol necessita una energia vívida que els Casals saben transmetre a la perfecció amb naturalitat i sense excessos i això que és molt fàcil que s'escapi de les mans per aquesta via. Ben al contrari, el cuartet té un magnífic control i una sonoritat corprenadora que et traspassa. Tots els espais estan perfilats amb mestria i una tècnica majúscula i per això són una benedicció musical. El compromís i la dedicació val a dir que també és una de les claus del seu gran èxit internacional. No hi podia haver millor final d'aquesta 32a edició de la Schubertíada que ha comptat com sempre amb grans estrelles de la interpretació, conferències, l'importantíssim projecte Lied the Future i espectacles pensats pel gran públic que són una porta d'entrada important pels nous públics.

