El famós escriptor gironí que va deixar Nova York per anar-se'n a una aldea d'Astúries

L'escriptor i crític literari gironí en català Ponç Puigdevall (Sant Felíu de Guíxols, 1963) va decidir instal·lar-se en un poblet de Grado, Villagarcía, (Astúries) després de passar un temps a Nova York. Autor de quatre novel·les –l'última, "Una novel·la comercial"–, tres llibres de relats i dos de crítica literària, alimenta una certa fama de "maleït" a la seva terra natal, engrandida per la seva purificada oposició al nacionalisme, que el va portar a participar en la redacció del manifest que va ser la llavor de Ciutadans. Assegura que el Procés segueix: "Un nacionalista o un independentista és un monstre insaciable que mai té suficient".

De Nova York a Villagarcía, a Grado, Astúries...

Astúries la vam conèixer la meva dona i jo quan vam estar prop de dos mesos a Piloña, a Espinaréu, però una mica més amunt. Vam estar molt bé i vam dir: quan es pugui viure a Astúries, es viurà a Astúries. I fa vuit anys, quan al final es va poder, perquè vam tenir la sort de veure anunciada la casa on estem ara a Villagarcía.

Una fugida de la civilització?

No, no. Tot té les seves etapes i els seus cicles. A mi no m'hauria molestat arribar a aquest lloc o qualsevol lloc semblant, sense pràcticament població i sense cap espècie de temptació social, doncs, jo què sé, amb 40 anys. Més difícil hauria estat que la meva dona estigués d'acord amb aquesta decisió. Amb els anys, ja no em sembla tan difícil i tan complicat.

Li agraden Astúries i els asturians?

El clima em va semblar perfecte des del primer moment. A mi això de la pluja, l'orbayu, no em molesta de cap manera. El caràcter dels asturians, bé, doncs, un ha d'anar habituant-se. Diguem que el sentit de l'humor asturià no coincideix amb el mediterrani. Això no és cap problema, perquè també un ja ha donat unes quantes voltes. A mi el que m'ha sorprès potser és la tendència a l'arravatament, en el sentit bo i en el dolent. Però, com mantenir durant molt de temps un arravatament també és difícil, perquè són arravataments que de seguida desapareixen. M'he adaptat molt bé al caràcter dels asturians. Venir a Astúries és el que millor hem fet.

Fins i tot alguna novel·la l'ha ambientat aquí.

La que vaig treure el 2018, "Il·lusions elementals", que és l'odissea d'un indigent de Barcelona que per pur atzar desembarca d'un autobús a Gijón i viu la vida de la indigència allà. Vaig investigar una mica aquesta vida.

Diuen que és la seva novel·la més dura.

El món de la indigència sempre és dur. No és allò que són lliures i estan contents. N'hi haurà algun, però, així i tot, la duresa del seu dia a dia és terrible.

Explica una caiguda.

Hi ha qui cau per mala sort i després potser s'habitua a la mala sort. Hi ha qui lluita amb tots els mitjans disponibles en aquest sot per sortir. I després també hi ha els que van directament, com si sentissin l'atracció de l'abisme. El personatge de la novel·la és un escriptor que es troba aquí perdut, fent tot el possible perquè aquesta mala sort augmenti una mica més.

Amb què camina?

Estic posat en el tercer llibre de crítica, que és sobre literatura russa del segle XIX. Quan llegeixes a Tolstoi dius que és el millor, però quan llegeixes a Dostoievski, et desdius, i el mateix passa amb Chekhov i Gogol. Va sorgir arran de quan vaig tenir la COVID. Després de la pandèmia, em vaig trobar tan i tan malament, suposo que per la mania aquesta de fumar, que bé, era incapaç de pujar, per exemple, l'escala. I com tenia unes sensacions molt rares, em vaig dir: a veure si ara tinc el mal gust de morir-me. I m'hauria sabut greu morir-me sense haver llegit bé tota una sèrie d'autors que havia llegit en la meva joventut, que eren aquests russos. I no sé per què, quan vaig començar a trobar-me bé, que vaig trigar, vaig dir: doncs em posaré a llegir tot això, i a partir d'aquí, perquè es va anar organitzant. I va portar més de dos anys llegint tan sols russos.

A Dostoievski li veu un vessant polític.

De fet, tots els russos són uns escriptors bastant polítics, però en el sentit de la responsabilitat civil, no de l'adscripció a una ideologia o un partit. En la societat dels tsars, el públic confiava molt en la capacitat dels intel·lectuals d'orientar el present i el futur i fins i tot de solucionar tota una sèrie de problemes immediats i quotidians en la vida de la població.

Hem perdut això?

Encara que sembli mentida, la Rússia dels tsars era un temps més optimista per als intel·lectuals que els temps d'ara. Els feien cas. Tant que els enviaven a Sibèria perquè refresquessin les idees. Però jo crec que ara no hi ha cap espècie de recepció ni de bona voluntat per part ni dels polítics ni de la societat per valorar qualsevol idea o qualsevol proposta que neixi de la ment d'aquella cosa, d'aquella entelèquia que es diu intel·lectual. Potser perquè també les idees que poden presentar els intel·lectuals o no tenen públic o no tenen cap àpex de raó o no tenen la més mínima importància.

Potser és que la cultura lletrada està en caiguda lliure.

No tinc ni idea. El que sí que sé és que vaig fer classes molts anys enrere a Catalunya i el nivell era bastant desesperançador. Per exemple, de les moltes anècdotes que un té la desgràcia de viure quan fa classe, perquè la que més persisteix en el dolor del record és un que feia un màster i que es vanagloriava d'haver arribat fins on havia arribat sense haver llegit ni un sol llibre. Després el suspens i tens problemes tu.

Ha passat el carro davant dels bous?

El concepte de jerarquia s'ha perdut no ja a l'escola, sinó en tota la societat. Hi ha una espècie de desordre moral que no crec que afavoreixi res. I a més està també la cosa aquella que tot ha de ser fàcil, i les coses no són fàcils, no són gens fàcils. Es va reduint el nivell i al final s'arriba a un infantilisme cultural, infantilisme moral, infantilisme polític, que no porta a res. Bé, sí, a aquest lloc on anem que no se sap quin és, però que té pinta de no ser gens bo.

Una societat naïf dominada per polítics llestos.

Sí, llestos i fins i tot sabuts.

Va tenir relació amb la política?

La meva relació amb la política es redueix a la redacció del manifest on es demanava que a Catalunya existís un partit polític que no fos nacionalista ni independentista.

La llavor de Ciutadans.

Sí, després, quan Ciutadans va començar a prendre forma, jo em vaig retirar com el gregari d'un equip ciclista que ja ha fet la feina. Entre altres coses perquè era l'únic de Girona i veia que s'acostava tota una tasca que, si podia estalviar-me-la, millor. Entre altres coses perquè l'exercici de la política no em va interessar mai. Sí, la discussió política teòrica.

Tremend final el de Ciutadans.

Tremend, aquesta és la paraula. Mira que anaven ben encaminats. Per primera vegada a Catalunya va guanyar un partit que no era nacionalista. I després Arrimadas va malversar tot el crèdit i tot el capital polític i humà que va aconseguir. No vaig entendre per què no va presentar la seva candidatura, fins i tot sabent que no seria la presidenta de la Generalitat. Va preferir allò d'anar al Congrés amb pancartes, amb samarretes. Entre ella i Carrizosa, quin parell.

Mai ha estat amb els nacionalistes.

Mai, mai. I mira que tots els meus amics de Girona, de Barcelona, solien ser o nacionalistes, o independentistes, o comunistes independentistes... Però jo mai vaig caure en la temptació, sempre m'he sentit com un conservador.

Un d'aquests amics era Puigdemont.

Vam coincidir a la universitat. Com és un bon paio, érem amics. Després, quan ell dirigia la Casa de Cultura de Girona, em va fitxar, llegia els meus llibres. Sabia perfectament quina era la meva posició i jo sabia perfectament quina era la seva.

El van maltractar a Catalunya?

Maltractar-me, no. M'han insultat? Sí. M'han ridiculitzat? Sí. Que els meus llibres no es divulguen? També. Per exemple, la novel·la que vaig publicar enguany, “Una novel·la comercial”, doncs la resposta ha estat el silenci. Molt de temps enrere, José Ángel Valente, el poeta, va dir que a Espanya, l'única crítica eloqüent és el silenci. Doncs això, molts anys després, és el que passa a Catalunya, no tan sols amb mi, sinó que també amb molts altres.

És a dir, que no és suficient escriure en català, cal tenir determinat posicionament.

Si formes part de l'equip nacionalista o independentista, doncs sí, tens bastant més possibilitat de..., no sé, coses tan senzilles com, per exemple, rebre una beca. Sé que a La Vanguardia he estat censurat. Els tres últims llibres no han existit a La Vanguardia.

Té una aura maleïda potser?

Sí, i com tampoc soc simpàtic... Però no sé, tampoc em preocupa. Per sort estic molt bé fent la meva vida. Sempre he fet el que m'ha donat la gana i sempre he viscut a marge d'allò que es pot dir el poder o, més justament, els limítrofs del poder. Perquè hi ha molta gent que creu que viu enmig del poder i només viu en els ravals.

Està exiliat a Astúries?

Bé, exiliat... Els temps aquells del Procés, no van ser agradables, ni fàcils. Perquè viure en un lloc on sembla que la bogeria col·lectiva s'ensenyoreix de cada acte quotidià, és molt dur. Home, a mi no m'ha passat el que li ha passat a una altra gent. Que estiguis assegut en una terrassa i que algú que passi per allí t'escupi, o t'amenaci. A mi em van treure a crits d'una biblioteca. I dius: que estrany, això em sona a altres èpoques. Tampoc m'han pintat la façana de casa. Mesquinesa, és la paraula que defineix la conducta independentista. I aquesta mesquinesa, si és d'algú pertanyent a Esquerra Republicana, no sé per què, però es duplica. Molt pitjor, moralment parlant. Se sent més autoritzat. Els desgraciats, els pobres d'esperit, els que ho han passat malament, quan acaricien alguna plaça situada en els limítrofs del poder es converteixen en uns energúmens molt orgullosos i molt vanitosos.

Es veia venir?

Pujol per a Catalunya va ser com l'orbayu. Aquí, per què tot és verd? Doncs perquè són dies i dies d'orbayu. Això és el que va fer Pujol amb la mentalitat de Catalunya, anar alimentant com l'orbayu aquest ànim nacionalista.

Quan tractava amb Puigdemont, pensava que arribaria tan lluny?

No. El que passa és que sí que és veritat que és una persona que políticament està molt ben preparada. I a més té una cosa que forma part del seu caràcter i que un asturià podrà entendre. Darrere d'ell hi ha moltes generacions de gent dedicada al camp, és un pagès, en el bon sentit de la paraula. Això origina una capacitat de supervivència que no l'enreda. És un paio culte, a la seva manera. Sempre ha estat independentista. En això no menteix.

Amb menyspreu a l'espanyol?

Però és que el menyspreu a l'espanyol em sembla que no és exclusiu de l'independentisme, del nacionalisme, sinó que ja és una tradició que ve de molt de temps enrere. Una tradició política, una tradició històrica millor.

I no ha acabat.

No, no. Això no acaba. És que no hi ha treva. A Sánchez li interessa vendre-ho com un dels seus grans èxits. Però poc coneix de Catalunya. Un nacionalista o un independentista és un monstre insaciable que mai en té suficient. No li importa una merda l'estabilitat de Sánchez i l'estabilitat del seu govern.

Què li va semblar l'amnistia?

A veure, que uns pobres desgraciats es podrissin no sé quants anys a la presó, no em sembla bé. Entre altres coses perquè un dels privilegis de la vida és no ser rancuniós. Fora de la presó, la seva importància civil, la seva importància política és molt baixa. A mi em sembla que la declaració de la independència va ser una miqueta bufonesca, còmica, grotesca, igual que la visita exprés de Puigdemont. És molt més preocupant que ni el ministre d'Interior ni Pedro Sánchez s'hagin pronunciat encara sobre la conya d'aquesta visita, que de fet, i aquí tenen raó Feijóo i Abascal, és una humiliació.

Té previst fer algun llibre sobre Astúries?

Primer haig d'acabar un parell de coses. I després, si tinc ànim, vull anar a una novel·la d'aquí, perquè és l'escenari perfecte per a un western. Hi ha de tot: els cercadors d'or, les vaques, el rotllo entre agricultors i ramaders, la vida, el pensament rural. Vaig estar llegint una altra vegada un dels meus escriptors preferits, que és Faulkner. I, vaja, com pot ser que Faulkner, allà al Mississipi, descrigui tan bé a la societat asturiana? Curiós, no? Pensament rural. Que això mateix passa amb Josep Pla. Vostè llegeix a Pla, i està parlant d'Astúries. Veig un perill a Astúries, que és la costabravització". Cal reaccionar ara. Un amic meu, Ignacio Vidal-Folch, s'ha vingut també a viure aquí.

S'està anant molta gent, com al País Basc.

Però, sense l'èpica del País Basc, del qual se n'anaven perquè no els matessin. A Catalunya només volen molestar-te i fotre't. A Barcelona, una veïna molt simpàtica, una d'aquestes que va viure una tercera joventut amb el Procés, quan ens trobàvem per l'escala, deia: "Mira, el veí fatxa". Al principi et fa gràcia i tot. És una malaltia. Ignacio Vidal-Folch va escriure als 80 una entrevista amb Julio Caro Baroja, durant el moment més bèstia al País Basc. I acabava l'entrevista preguntant-li: "Bé, i quines solucions hi ha al País Basc?" I Caro Baroja li va dir: "Doncs miri, trens carregats de psiquiatres". La solució que proposava Caro Baroja per al País Basc no estaria malament per a Catalunya. Trens carregats de psiquiatres.

