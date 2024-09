Dignificaran la tomba d’Aurora Bertrana mig segle després de la seva mort

L’Ajuntament de Berga dignificarà la tomba d’Aurora Bertrana mig segle després de la seva mort. Coincidint amb l’efemèride, que es commemora aquest dimarts, el consistori ha anunciat que al novembre celebrarà un homenatge al cementiri de la ciutat per resoldre «la tasca pendent» de fer més visible l’espai on reposa l’escriptora, que comparteix nínxol amb dues persones més. «Es tracta d’un espai molt discret, sense res que identifiqui que Aurora Bertrana és allà», ha explicat la segona tinenta d’alcaldia i regidora de Drets Culturals de Berga, Rosa Rodríguez. L’acte en record a l’autora gironina inclourà lectures de textos i música en directe i també hi tindrà un paper destacat la família berguedana que la va acollir en la darrera etapa de la seva vida.

Aquest serà un dels tributs a Bertrana que els Ajuntaments de Girona i Berga i la Fundació Prudenci Bertrana celebraran en els propers mesos per reivindicar una dona «moderna i cosmopolita», «una de les gironines més destacades del segle XX», segons l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el regidor de Cultura, Quim Ayats, tant per la seva obra literària i periodística com pels valors que encarna.

L'actuació del duet Arar durant la presentació dels actes d'homenatge a Bertrana, aquest dimarts. / Ajuntament de Girona

A Girona, la programació arrencarà el 14 de setembre i inclourà una nova ruta literària pels escenaris gironins de l’autora, xerrades i exposicions. Una de les activitats destacades seran dues conferències sobre l’univers literari i la seva faceta en la política, el feminisme i la música. Les conferències tindran lloc els dies 16 d’octubre i 15 de novembre, i aniran a càrrec de la presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, Mariàngela Vilallonga, i de la historiadora en literatura i estudiosa de la vida i l’obra d’Aurora Bertrana Neus Real, respectivament.

A més, la Nit dels Bertrana, la cerimònia d’entrega dels Premis Literaris de Girona a l’Auditori, girarà al voltant d’aquest mig segle sense Bertrana i també hi ha previstes propostes com una lectura dramatitzada a la sala La Planeta i una taula rodona amb tres editores que han tornat a les llibreries l'obra de l'autora en els darrers anys, Laia Regincós, Maria Bohigas i Iolanda Batallé.

A Berga, el gruix de les activitats començarà el 12 de setembre, amb un programa que inclou una exposició, dues visites guiades al cementiri o un club de lectura.

A més, la Diputació de Girona està treballant en la reedició dels dos volums de les memòries de Bertrana: Memòries fins al 1935, de 1973, i Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya, de 1975. Se n'encarreguen les filòlogues i especialistes en l’escriptora Adriana Bàrcia i Ester Vinyes-Miralpeix i la previsió és que tornin a les llibreries durant el 2025.