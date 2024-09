La saltenca que va obrir els Paralímpics tocant «La Marsellesa» davant 300 milions d’espectadors

Amb només una paraula, «orgull», i la bandera tricolor, el primer ministre francès, Gabriel Attal, va compartir fa uns dies al seu compte de Twitter un dels moments més destacats de la cerimònia inaugural dels Jocs Paralímpics de París: la interpretació de La Marsellesa. Va anar a càrrec de l’Ensemble Matheus i, diferenciada de la resta d’integrants de l’orquestra, just al davant de la hissada de la bandera, hi sobresortia una jove flautista, la saltenca Ivet Serra, convertida en una de les protagonistes de la interpretació de l’himne de França davant les 50.000 persones que hi havia a la plaça de la Concòrdia, incloent-hi el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, i altres personalitats internacionals. La cerimònia al cor de la capital gal·la, que va donar el tret de sortida a onze dies de competició, va ser seguida per 300 milions d’espectadors arreu del món a la televisió, tot i que Serra prefereix relativitzar-ho com «una actuació més, davant dels ulls de moltíssima gent, això sí».

Formada a l’Escola de Música del Gironès i al Conservatori de Girona, Ivet Serra va estudiar al Conservatoire à Rayonnement Régional de París i posteriorment al Conservatorium van Amsterdam, on actualment cursa el darrer curs dels estudis de flauta travessera.

Tot i que ha actuat amb formacions catalanes com l’Orquestra Simfònica del Vallès i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, Serra està desenvolupant la seva carrera professional entre França i els Països Baixos, i és justament això el que la va dur la setmana passada a París.

Ho va fer al costat de l’Ensemble Matheus dirigida per Jean-Christophe Spinosi, la formació amb qui actua de forma regular des de fa un any i mig. La proposta li va arribar al juny, al juliol ja es va desplaçar a París per enregistrar a l’estudi les cançons que interpretarien a la gala i hi va tornar el 26 d’agost, dos dies abans de l’obertura dels Jocs Paralímpics, per a tocar-les en directe.

«Sabia que interpretaria La Marsellesa, però no va ser fins al dia abans, durant l’assaig general, que em van explicar exactament com i des d’on ho faria, separada de la resta de l’orquestra», explica la saltenca, de 24 anys, que remarca que «encara i que es tracta d’un moment molt gros i amb moltíssima exposició mediàtica», se’l va prendre «igual de seriosament que un concert en un auditori petit».

«Els músics estem molt preparats per afrontar situacions d’aquesta rellevància, però hi ha pocs escenaris on fer-ho. Vivim proves amb moltíssima pressió des de petits i durant tota la vida passem per molts moments de nervis», afirma.

«En el moment de tocar, jo només estava centrada en la meva feina, estava ben preparada i havia de pensar que era un bolo més, però que em veuria molta més gent», assegura, tot i que és conscient del «poder de la televisió i les xarxes» i que una cerimònia com aquesta és un esdeveniment que capta l’atenció mundial. Només per TVE, l’espectacle celebrat a la plaça de la Concòrdia va reunir més de 2,7 milions d’espectadors únics, amb un 3,6% de quota de pantalla.

«Després de veure’m, m’ha escrit gent amb qui feia anys que no parlava, exprofessors, veïns... tothom!», bromeja l’intèrpret, que ha passat els darrers dies a Salt, a casa, però que aquest dimarts ja marxa de nou cap a Amsterdam, per començar el nou curs.

