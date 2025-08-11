El Festival Portalblau tanca amb 10.000 espectadors i entrades exhaurides
El certamen ha aconseguit xifres de rècord i ha fregat el 97% d'ocupació
El Festival Portalblau va tancar ahir la seva 18a edició amb 10.000 espectadors i rècord d'enrades exhaurides en 15 concerts. El certamen va arrencar el 14 de juny i ha comptat amb concerts, conferències i també espectacles de circ, teatre i dansa.
Les actuacions i altres propostes que han exhaurit les entrades han sigut Blaumut, Ramon Mirabet, La Ludwig Band, Las Migas, Valeria Castro, Anna Colom, Alosa, Mar Pujol, Ikram i La Filadora; les conferències Mirades Blaves de Carles Duarte i Josep Ramoneda i de Laura Fa i Lorena Vázquez; i els espectacles de circ, teatre i dansa protagonitzats per Míriam Iscla, la Companyia de Circ ‘eia’ i Nora Baylach.
D'aquesta manera, el festival ha fregat el 97% d’ocupació, fet que l’organització valora molt positivament. En un comunicat, sosté que té un molt bon estat de salut i que ha arrelat al territori amb propostes de diverses disciplines. D'altra banda, ha anunciat que continuarà aquesta tardor amb una proposta multidisciplinar per desestacionalitzar les arts escèniques i que es donarà a conèixer pròximament.
Guia pionera
Portalblau també ha publicat enguany la Guia per a la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en l’Organització de Festivals, elaborada per Cristina Torres Encinas i revisada per Mònica Gelambí Torrell. Aquesta eina pionera ofereix una metodologia clara i recursos concrets per transformar les pràctiques organitzatives i programàtiques dels festivals, i s’ofereix en llicència oberta per promoure la seva difusió i aplicació arreu.
Una altra de les novetats ha estat el Projecte Gastronòmic Portalblau, liderat per Guillem Castañé, d'Emporarom, que ha comptat amb la cuinera Clara Canyigueral. Han dissenyat sis tapes exclusives inspirades en la cultura mediterrània que s’ha ofert a tots els assistents als concerts d’aquesta 18a edició.
