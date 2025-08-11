CRÒNICA
Figa Flawas ofereixen un bon tiberi acompanyats per Mushkaa a Sons del Món
Figa Flawas i Mushkaa porten la nit més fresca de l’estiu al festival Sons del Món per fer xalar a petits i grans amb els èxits del moment.
Figa Flawas no va voler revelar el seu secret perquè «la música d’una bona recepta sempre s’amaga», però el públic va quedar satisfet amb el bon tiberi que van oferir el passat diumenge acompanyats per Mushkaa al festival Sons del Món 2025. Per a molts dels assistents -n’hi havia uns quants menors de 10 anys-, va ser el seu primer concert i, després d’aquella nit a la Ciutadella de Roses, tenen clar que repetiran.
El duet format per Xavier Cartanyà i Pep Velasco, amics de la infància de Valls, van refrescar un nou dia tòrrid amb el seu ritme urbà festiu. Rumba, reggaeton, trap, pop, disco... Tots els gèneres musicals van ser seleccionats per gaudir amb les seves cançons. Des de 4 Kissus, Xalalà, Solucions i no problemes i Mussegu al darrer tema a la freSka o les col·laboracions amb Mushkaa (Diabla), que va sortir a l’escenari abans d’hora per cantar amb Figa Flawas, i La Fúmiga (Ja dormiré). El plat fort se’l van resevar pel final amb La Marina sta morena i Que no s’acabi.
Tampoc volia deixar enrere aquest estiu Mushkaa. Irma Farelo, germana de Bad Gyal i Greta Farelo, va interpretar miaumiau, Lotus, Mamipuladora, No hi haurà manera i SexeSexy, entre d’altres.
