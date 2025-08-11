CRÍTICA
Hat Trick pel Festival de Torroella
Dos concerts en un dia i hat trick que cal anotar al palmarés del Festival de Torroella. Triomf triple perquè durant el primer concert protagonitzat per Janine Jansen acompanyanda pels de Salzburg aquests darrers també es van convertir en un esdeveniment i pel que fa al segon concert, amb el pianista András Schiff, és evident que no calen paraules per confirmar que es tracta d'un dels millors pianistes del món com ho és Jansen pel violí. Però anem a pams.
La Camerata Salzburg va ser un protagonista viu pel concert en què Janin Jansen regna com una dea del violí en el panorama actual. Molt vius, deia, perquè els intèrprets que capitaneja un magnífic violinista, Gregory Ahss, amb una sonoritat realment esplèndida van oferir una versió de la Simfonia italiana de Mendelssohn lluminosa, molt espectacular en la qualitat de totes les seccions -sobretot la corda- i molt ben trabada pel que fa al concertant. Acompanyant la gran solista Janine Jansen que va debutar a Torroella quan tenia 25 anys quan era un jove promesa -amb l'encert de Maisky impulsant la seva carrera inicial- continua la seva gairebé llegenda i només té 47 anys. Llegenda perquè segurament l'hem de considerar "la violinista" més important dels nostres temps per un violinisme pletòric sense aprofitar no només la bellesa de la gran sonitat, sinó molt especialment pel seu equilibri com a intèrpret encertant sempre en els caràcters, la intensitat adequada en els vibratos, eliminant excessos innecessaris i amb una consistència que la converteigen en un músic alat. El virtuosisme no és virtuosisme per Jansen perquè l'ha domesticat d'una forma que tot i que sempre esdevé un moment de lluïment per la complexitat i brillantor dels passatges l'ha transformat en una musicalitat i un art propi, en una manera de dir que ha construït amb una intel·ligència magnífica. I a tot això, no oblidar el moviment lent d'aquest concert per a violí enlluernador de Mendelssohn que jugant amb la simplicitat esdevé una lliçó proteica de musicalitat. No tenim espai per parlar del seu estradivarius que és, també tota una llegenda -el "Shumsky-Rode" pel nom dels violinistes més famosos que el van tocar i que li presta la fundació nipona NPO.
Schiff, per la seva banda, és un pianista trepidant i gairebé profètic si és que realment puc explicar-ho amb aquest terme perquè en el seu pianisme hi ha un contingut de veritat estremidora. Ho va demostrar amb el seu Bach superb, de línies clares, molt jove, vivíssim, un Mozart de primeríssima línia igual que la sonata de Haydn que va oferir i un preludi de Brahms esplèndid i la propina va ser un noctur de Chopin balsàmic i emocionant. Schiff és un gran mestre i escoltant les seves master class també revelen una faceta pedagògica esplèndida. El seu art demostra que no cal ser un pulidor de diamants, sinó un servidor dels compositors entenent com pot funcionar cada obra. Seran dos concerts que no oblidarem.
Subscriu-te per seguir llegint
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu