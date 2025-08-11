L'última nit amb Umberto Tozzi

Porta Ferrada s'omple per l'únic concert a l'Estat de la gira de comiat de l'artista italià

El canautor italià Umberto Tozzi al festival de la Porta Ferrada.

El canautor italià Umberto Tozzi al festival de la Porta Ferrada. / ACN

Alba Carmona

Sant Feliu de Guíxols

No es pot dir que Umberto Tozzi, amb 57 anys de carrera i setze discos d'estudi, sigui un one hit wonder, però sí que pel públic d'aquí és, bàsicament, el cantant de Gloria, Ti amo o Tu. Això es va notar en el seu concert de comiat al festival de la Porta Ferrada, única cita a l'Estat de la gira de retirada de l'italià, L’ultima notte rosa. The final tour.

El Guíxols Arena es va omplir per veure el torinès -amb espectadors vinguts d'Andalusia o Castella, com explicava el director del festival, Albert Mallol-, i els seus acompanyants: vuit músics i tres coristes amb qui va repassar tota una vida als escenaris, amb els seus tres èxits espanyols com a moments culminants de la vetllada.

Tozzi, de 73 anys, va arrencar amb Notte rosa abans de dirigir-se al públic en castellà per agrair-li el suport durant dècades i demanar-li que il·luminés la platea, telèfon en mà, pel primer hit de la nit, Ti amo, l'origen de la seva relació amb el públic hispanoparlant per la versió Te amo.

Umberto Tozzi actuant al festival de la Porta Ferrada.

Umberto Tozzi actuant al festival de la Porta Ferrada. / ACN

A partir d'aquí vindrien més gairebé una vintena de temes més, com Gli innamorati, Si può dare di più o Lei, bàsicament entonats pels compatriotes italians que eren a Sant Feliu -alguns, amb la bandera tricolor pintada a la cara i tot-. Van celebrar especialment l'eurovisiva Gente di mare, una cançó "molt difícil d'explicar" per l'artista, tant que no ho va ni provar.

L'intèrpret, que havia d'actuar a la Porta Ferrada l'estiu passat i va caure del cartell a darrera hora, va tancar el concert com s'esperava: despertant corredisses a la grada per dirigir-se a la pista a ballar els clàssics que faltaven, Ti amo i Gloria, rememorant els anys en què ho petava als guateques i les radiofórmules.

