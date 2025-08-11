L'última nit amb Umberto Tozzi
Porta Ferrada s'omple per l'únic concert a l'Estat de la gira de comiat de l'artista italià
No es pot dir que Umberto Tozzi, amb 57 anys de carrera i setze discos d'estudi, sigui un one hit wonder, però sí que pel públic d'aquí és, bàsicament, el cantant de Gloria, Ti amo o Tu. Això es va notar en el seu concert de comiat al festival de la Porta Ferrada, única cita a l'Estat de la gira de retirada de l'italià, L’ultima notte rosa. The final tour.
El Guíxols Arena es va omplir per veure el torinès -amb espectadors vinguts d'Andalusia o Castella, com explicava el director del festival, Albert Mallol-, i els seus acompanyants: vuit músics i tres coristes amb qui va repassar tota una vida als escenaris, amb els seus tres èxits espanyols com a moments culminants de la vetllada.
Tozzi, de 73 anys, va arrencar amb Notte rosa abans de dirigir-se al públic en castellà per agrair-li el suport durant dècades i demanar-li que il·luminés la platea, telèfon en mà, pel primer hit de la nit, Ti amo, l'origen de la seva relació amb el públic hispanoparlant per la versió Te amo.
A partir d'aquí vindrien més gairebé una vintena de temes més, com Gli innamorati, Si può dare di più o Lei, bàsicament entonats pels compatriotes italians que eren a Sant Feliu -alguns, amb la bandera tricolor pintada a la cara i tot-. Van celebrar especialment l'eurovisiva Gente di mare, una cançó "molt difícil d'explicar" per l'artista, tant que no ho va ni provar.
L'intèrpret, que havia d'actuar a la Porta Ferrada l'estiu passat i va caure del cartell a darrera hora, va tancar el concert com s'esperava: despertant corredisses a la grada per dirigir-se a la pista a ballar els clàssics que faltaven, Ti amo i Gloria, rememorant els anys en què ho petava als guateques i les radiofórmules.
