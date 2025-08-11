Entrevista | Jose Mola Escriptor, assaigista i periodista
«Ser un mateix encara pot ser una provocació»
Eric Grass
A La maldición del sí quiero (Suma), Jose Mola mescla amb desimboltura el melodrama emocional, la sàtira queer i l’espiritualitat de carrer. La novel·la arrenca amb una escena tant improbable com potent —una súplica a la Verge de Guadalupe per recuperar un ex— i a partir d’aquí desplega una narrativa (donis)romàntica on la diversitat no és bandera, sinó realitat, i l’amor no és salvació, sinó camp de batalla. En aquesta conversa, l’escriptor, assagista i periodista especialitzat en diversitat, considerat una de les principals veus LGTBIQ+ d’Espanya i professor d’escriptura creativa, literatura i història queer a la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, desgrana l’origen d’aquesta novel·la que va escriure al Desert de les Palmes, les seves obsessions narratives —la salut mental, el desig, la contradicció— i un procés creatiu tan lliure que ha acabat convertint-se en peregrinació literària.
«I si la Verge de Guadalupe et demana que recuperis el teu ex?» Amb aquesta escena tan insòlita arrenca La maldición del sí quiero. Què el va portar a barrejar allò místic amb allò emocional en clau pop?
Mai saps per on et pot sortir un escriptor en un moment de bloqueig creatiu. En aquest cas concret, estava anant al supermercat en un estat emocional similar al de Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios quan se’m va ocórrer invocar la Virgencita de Guadalupe, perquè… qui no ha suplicat un senyal o ha rebuscat una mica d’esperança en l’horòscop en un moment de cansament absolut? La desesperació pot fer creients fins i tot els agnòstics i, a mi, la figura de la Virgencita em fascina des de la meva temporada vivint a Mèxic. Portar-la a la literatura des de l’humor i la tendresa és la meva manera de tocar allò espiritual sense que soni a missa. Per descomptat, sense caure en la burla ni en el dogma.
La novel·la, que publica en un segell com és Suma, pertanyent al gran grup editorial Penguin Random House, es presenta com «(donis)romàntica» i com una volta de rosca al gènere romàntic. Què volies qüestionar, desmuntar o subvertir exactament del relat tradicional de l’amor?
L’amor és molt més que una cosa cursi i estimar en llibertat és una de les millors conquestes humanes. En aquesta història, en lloc d’idealitzar l’amor, el retrato des de les ferides: una mare absent, un ex que no et vol, però tampoc et deixa anar; la pressió de no complir amb allò que s’espera de tu, les seqüeles dels traumes de la infància en les nostres relacions… Per descomptat, per a les lectores de gèneres romàntics, La maldición del sí quiero serà una experiència completament diferent, però per als debutants en el gènere, serà tota una sorpresa.
Els personatges de la seva novel·la no busquen l’amor ideal sinó sobreviure emocionalment. Creu que aquesta necessitat d’«estar bé» és el veritable motor afectiu de la nostra generació?
Partint de la base que no hi ha guàrdia hospitalària en qualsevol centre de salut de la Comunitat Valenciana que no atengui entre dos o tres casos d’esquizofrènies o trastorns límit de la personalitat diaris… perquè jo crec que la salut mental és «el tema»; i hauria de ser també una de les prioritats de qualsevol govern. Per això, aquesta història desmunta per complet la narrativa del conte clàssic de l’amor com a salvació a través de trames que aborden problemàtiques socials com són les drogues sense substància (xarxes socials), la polarització política, l’apatia, l’avorriment i el buit existencial que tant desestabilitza la nostra salut mental.
Al llibre, la diversitat no és una etiqueta, sinó una manera de narrar el món des d’allò múltiple, contradictori i tendre. Quin paper juga la identitat en la seva escriptura, més enllà d’allò reivindicatiu?
La novel·la és literatura i no un assaig. No pretenc reivindicar res, simplement explicar històries. No obstant això, ser un mateix pot arribar a ser tota una provocació? Sí, i ho reconec i jugo amb aquesta incomoditat en els meus personatges en diversos contextos. Per exemple, en el col·lectiu LGTBIQ+ amb Josemari, ja que el col·lectiu no és un bloc homogeni i, per tant, no he censurat la seva veu. De la mateixa manera, tampoc he suavitzat els diàlegs queer de Sisi que resultessin excessius, frívols i moralitzadors per a ments conservadores. Tampoc he omès que Prada, una dona en la crisi dels 40 i embarassada, vulgui i desitgi mantenir relacions sexuals en el seu estat. És incòmode? Està mal vist? Lamentablement sí, però la vida és una constant contradicció, per què no anava a reflectir-ho en la meva literatura? M’he barallat per ser coherent i mantenir la veu dels meus personatges en una editorial mainstream i ho he aconseguit.
La sàtira i la ironia conviuen amb el trauma i la vulnerabilitat al llarg de la història. Com aconsegueix aquest equilibri sense que la comèdia es torni cínica ni el drama melodramàtic?
Utilitzaré la frase d’una lectora: «Els teus personatges són molt reals». El gran antagonista d’aquesta història és la por que, moltes vegades, es manifesta amb una idea molt verinosa: la necessitat que ens vulguin a qualsevol preu, i això ens arrossega a situacions molt còmiques i molt dramàtiques al mateix temps. La ironia m’ha servit per retratar que, a vegades, no són els altres els qui ens trenquen el cor, sinó les nostres pròpies expectatives i decisions. I aquesta, crec, és una forma molt honesta d’abordar l’amor.
Ha dit que La maldición del sí quiero neix del desig de mostrar que «l’única cosa constant en la vida és el canvi». Escriure aquesta història va ser també una manera de reconciliar-se amb els seus propis canvis?
Aquest és el principi de la filosofia budista i hi estic d’acord. No sempre és fàcil acceptar-ho, però és llei de vida i vaig haver d’aplicar-m’ho a l’hora de corregir el manuscrit. Des del principi, vaig decidir que volia dedicar aquesta història al meu amic Alberto Clavijo, quan a la meitat del procés va morir en un tràgic accident polèmic i mediàtic em va costar molt acceptar-lo i mantenir el to alegre i positiu que aquesta història té en el seu conjunt, perquè estava molt enfadat i em trobava en la negació, però, finalment vaig decidir acceptar la situació i deixar de lamentar el que ja no podia ser per celebrar el que va ser i, amb això, donar la benvinguda a tot el que estava a punt d’arribar.
El «Camí d’alliberament» de La maldición del sí quiero amb la peregrinació de la Verge de Guadalupe per més de cent llibreries de tota Espanya sona a performance. Com va sorgir aquesta idea?
Escrivint aquesta novel·la he fet amigues d’aquestes que es compten amb els dits de les mans. El procés creatiu ha estat molt divertit i he tingut la sort d’estar molt ben acompanyat per dones que són unes lectores zero excepcionals. M’han cuidat, animat, protegit com lleones i, no ho negaré, m’han donat molt de vi… En tot cas, a qui se li va ocórrer això d’imprimir una Verge de Guadalupe de metre i mig i passejar-la per 100 llibreries de tota Espanya durant tot el 2025 i el 2026? Ni me’n recordo, però com que va ser una idea que va sorgir des de l’amor, el respecte, l’admiració i els riures, em va semblar molt bona idea i vaig prometre dur-la a terme!
Més que una novel·la queer, és una novel·la profundament humana. Quin lector ideal imagina per a aquest llibre i què li agradaria que pensés després de llegir-la?
Recentment, vaig escoltar una conferència d’Almudena Grandes a les tardes literàries de la RAE en la qual contestava a aquesta pregunta. Fixa’t, avui puc presumir d’estar en la mateixa editorial que Isabel Allende. Per tant, aquesta novel·la sempre em recordarà que no importa d’on vinguis sinó a on vols anar.
