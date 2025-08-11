Quique Palomo i Ian Gibson desvelen els enigmes ocults rere la màscara de Salvador Dalí
L'il·lustrador Quique Palomo i l’hispanista Ian Gibson han format tàndem per adaptar a novel·la gràfica la biografia de Salvador Dalí donant com a resultat el llibre 'La vida incombustible de Salvador Dalí'
Aquest treball indaga en les obsessions de l’artista figuerenc i il·lumina cada faceta extraient capa rere capa
Cristina Vilà Bartis
Amb Federico García Lorca va començar tot. Això ho poden subscriure l’il·lustrador Quique Palomo (Madrid, 1980) i l’hispanista Ian Gibson (Dublín, 1939) quan l’any 2018 van publicar junts la primera novel·la gràfica: Vida y muerte de Federico García Lorca (Ediciones B), una col·laboració que ha anat creixent, al mateix temps que solidificaven una bona amistat, i que ha deixat fruits saborosos lligats a figures literàries essencials i a la memòria democràtica: Ligero de equipaje. Vida de Antonio Machado (Ediciones B) (2019) i Cuatro poetas en guerra (Planeta Cómic) (2022) en el qual resseguien les veus poètiques d’una generació: Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández i Juan Ramón Jiménez. Fa dos mesos han tornat amb La vida incombustible de Salvador Dalí (Planeta Cómic) aprofundint en la personalitat de l’artista figuerenc i indagant en els seus enigmes per mostrar-lo des d’un altre prisma i sense embuts.
Quique Palomo no amaga la inseguretat que sentia quan va iniciar aquest viatge amb Ian Gibson, l’any 2018, però que els bons resultats i els següents projectes, animats per l’agent literària que comparteixen, Silvia Bastos, els van dur a «conèixer-nos metodològicament millor i a crear una relació molt estreta» trobant-se «sempre que és necessari, cosa que, a la pràctica, és força sovint», ja que viuen molt a prop, a Madrid. Aquesta proximitat, creu, «és una de les claus» de l’èxit dels projectes que han fet i que parteixen, tots ells, dels llibres de Gibson que Palomo descriu com «tesis doctorals monumentals, anys de recerca» que l’han obligat a «una lectura profunda». La veritat és que ha perdut el compte de les vegades que ha llegit cada llibre. Malgrat tot, assegura, «abans de començar a donar forma a la novel·la gràfica, tot arrenca amb converses prèvies». Després arriben les propostes d’adaptació que li va fent i que debaten en «reunions molt llargues» en les quals Gibson aporta «micropropostes que poden convertir-se en una vinyeta clau». «Ell sempre ho argumenta molt bé perquè hi hagi un sentit dins una adaptació, que no deixa de ser un producte basat en l’original, però que és diferent perquè el llenguatge de còmic ho és, també».
Aquest treball sobre Salvador Dalí, que indaga en les obsessions de l’artista i il·lumina cada faceta extraient capa rere capa, s’allunya dels anteriors, ja que aborda la figura d’un pintor i no la d’un poeta, malgrat que Dalí també escrivia. Tanmateix, però s’insereix dins el mateix cercle del període de la República i l’aposta pedagògica que va donar lloc a la Residencia de Estudiantes de Madrid on va conèixer a Lorca i Buñuel i on va créixer la llavor d’un moviment cultural molt important que la guerra civil va aniquilar.
"Salvador Dalí és un personatge sempre emmascarat, amb una personalitat conflictiva"
La relació afectiva i la tensió homosexual entre Dalí i Lorca és un dels eixos de la novel·la que ajuden a entendre millor les limitacions del personatge que «va voler correspondre a aquella relació passional, però no va poder». Palomo explica que el llibre d'Ian Gibson li ha permès aprofundir en el coneixement de Dalí i això es reflecteix en el còmic aportant dades que sobrepassa el que tothom sap «del Dalí dels bigotis velazquenys que neix tornant dels Estats Units»: entendre millor els orígens, la relació amb el pare i el vincle amb l’Empordà. En aquest sentit, Palomo il·lustra amb mestratge el món empordanès i els seus elements naturals, com la tramuntana o el cap de Creus i la Figueres on es forma, la família, els primers mestres...
En iniciar el projecte, Ian Gibson ja el va advertir, diu Quique Palomo, que era «molt més difícil parlar de Dalí que de Lorca o Machado perquè Dalí és un personatge sempre emmascarat, que menteix molt, amb una personalitat conflictiva». Així ha estat: «Dalí és un personatge que sempre ha intentat donar una imatge confosa perquè preferia que se’n parlés abans malament que bé. Això dificulta saber què comunica». L’il·lustrador s’ha pres com un estímul «haver de resoldre conflictes professionals que van sorgint i decidir què explicarem» d’una persona que, des de l’inici «pren consciència de personatge».
Dalí incita a experimentar
La novel·la, en la qual han treballat un any i mig, opta per una barreja de tècniques, entre elles el collage. L’il·lustrador reconeix que «aquest protagonista ha estat una incitació a buscar fórmules diverses, més que els anteriors en què hi ha més homogeneïtat». D’entrada, els llibres de Lorca i Machado eren a dues tintes, i, dins la mateixa línia, el dels quatre poetes. A La vida incombustible de Salvador Dalí ha fet més ús de la quadricromia que s’adapta «a la manera de comportar-se de Dalí, molt obert a l’experimentació, encara que fos incoherent». També explica que, tot i treballar digitalment, els esbossos inicials, «el sorgir de les primeres idees, què apareixerà a cada pàgina, quan la condensació dona resultats», està fet amb llapis. Així, sobre el paper en blanc emergien dibuixos i diàlegs «una mica desordenats» defugint la pantalla perquè «allà es veu tot parcel·lat». Un cop fet això, «que és la base de tot», el tractament posterior és digital.
Quique Palomo creu que els últims anys la novel·la gràfica ha ampliat el radi d’acció del còmic no només atraient joves i infants sinó també adults. També anima a la lectura d’originals i esdevé una manera diferent de llegir perquè «és una altra manera d’explicar». Fins i tot, i això el reconforta, s’utilitza en centres educatius.
