Tot a punt per a la 33a Schubertíada
La Canònica de Santa Maria de Vilabertran acull dissabte el concert inaugural, però dijous ja n'hi ha un de previ a Pals
Lluc Perich Pérez
La Schubertíada ja ho té tot a punt per a l’estrena, aquest dissabte, de la seva 33a edició, la primera que comptarà amb més artistes catalans que no pas internacionals. La programació, de fet, s’encetarà amb un concert de tres joves talents formats a l’acadèmia del festival: la soprano Elionor Martínez, el baríton Ferran Albrich i la pianista Victoria Guerrero. Tots tres tocaran, és clar, a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, on duran un programa amb obres de Schubert, Debussy, Fauré, Viardot i Toldrà a partir de les 20.30h del vespre.
El recital inaugural vol carregar-se d’emoció i simbolisme, i li agafarà el relleu diumenge, l’endemà, l’homenatge al centenari del naixement de Dietrich Fischer-Dieskau que faran el baríton Florian Boesch i el pianista Malcolm Martineau, dos artistes reconeguts. Fischer-Dieskau és un dels grans referents del lied en el segle XX i a la Schubertíada se’l recordarà amb el Winterreise de Schubert, una de les obres mestres del gènere.
A partir d’aquí, la Canònica de Santa Maria de Vilabertran acollirà concerts cada dia fins al 31 d’agost, quan el Quartet Casals farà la seva habitual cloenda amb un programa que inclou tres obres mestres de Haydn, Xostakóvitx i Beethoven.
Abans del concert inaugural i el viatge d’hivern amb Schubert, però, el públic de la Schubertíada podrà fer un altre viatge, aquest a través de la cançó catalana contemporània, en la prèvia del festival que tindrà lloc a l’Església de Sant Pere de Pals dijous a les 21.00h. El baríton Carles Pachón i la pianista Berta Brull repassaran obres de Baldrís, García Cardona, Guinovart, Pagès-Corella, Ortega, Toldrà i altres compositors del país en una vetllada que encetarà la programació.
Més artistes catalans que internacionals
I la programació d’aquesta 33a Schubertíada destaca per tenir, per primer cop, més artistes del país que no pas internacionals. L’organització remarca que això denota la bona salut de la música a Catalunya: Sara Blanch, Carles Pachón o els quartets Gerhard i Casals són alguns dels grans talents de casa que actuaran al festival.
L’homenatge de diumenge a Fischer-Dieskau continuarà en tres recitals més de la veu dels barítons Matthias Goerne (que en fou deixeble), Samuel Hasselhorn i Andrè Schuen. El darrer estrena, amb el pianista Ammiel Bushakevitz, la col·laboració “Schubert 200”, que s’allargarà fins al 2028 amb el bicentenari de la mort del compositor. Cada any presentaran plegats obra dels darrers anys de vida de Schubert, començant amb Licht und Schatten (Llums i ombres).
Encara en lied, destaquen els debuts al festival de la soprano ebrenca Sara Blanch i la soprano armènia Ruzan Mantashyan. També hi haurà homenatge a Ravel en el 150è aniversari del seu naixement. La soprano Christiane Karg i el pianista Wolfram Rieger el recordaran durant el seu recital.
Reforç a la música de cambra
El festival també ha reforçat l’aposta per la música de cambra amb tres recitals de piano, el primer dels quals a càrrec de la francesa Arielle Beck, de només setze anys, que interpretarà Chopin, Schumann i Schubert. També faran recitals la nord-americana Claire Huangci i, en tercer lloc, Juan Barahona, Marc Heredia i Eudald Buch. El seu concert serà el primer d’un projecte dedicat a “la integral de les Suites angleses i franceses, així com de les Partites, de Johann Sebastian Bach”. Serà un projecte fins al 2027, igual que el de la “integral de les Sonates per a violí i piano de Ludwig van Beethoven” amb Maria Florea i Àlex Ramírez.
