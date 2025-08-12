Cancel·lat el concert de Maria del Mar Bonet al Festival F'Estiu de Calonge
L'organització al·lega que la suspensió de l'actuació, que havia d'obrir demà el certamen, és per motius de salut
Maria del Mar Bonet no actuarà demà al Festival F'Estiu de Calonge en un concert que havia d'inaugurar el certamen. L'organització del concert, formada per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i per la Fundació Cultural El Foment, ha explicat en un comunicat que la suspensió s'ha produït per motius de salut i ha lamentat "profundament" la situació.
Pel que fa a les entrades venudes, han indicat que els usuaris rebran el reemborsament íntegre en un termini de dos o tres dies a través del mateix canal de compra.
Maria del Mar Bonet havia d’inaugurar el F’Estiu 2025 al Castell de Calonge amb la preestrena del disc L’aigua no cansa. El primer concert del festival serà, doncs, el que la Barcelona jazz orquestra oferirà el 14 d’agost als jardins del castell de Calonge, com a homenatge als cinquanta anys de la Locomotora Negra.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu