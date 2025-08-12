Cancel·lat el concert de Maria del Mar Bonet al Festival F'Estiu de Calonge

L'organització al·lega que la suspensió de l'actuació, que havia d'obrir demà el certamen, és per motius de salut

Maria del Mar Bonet en una imatge d'arxiu.

Maria del Mar Bonet en una imatge d'arxiu. / Juan Miguel Morales

Redacció

Redacció

Calonge i Sant Antoni

Maria del Mar Bonet no actuarà demà al Festival F'Estiu de Calonge en un concert que havia d'inaugurar el certamen. L'organització del concert, formada per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i per la Fundació Cultural El Foment, ha explicat en un comunicat que la suspensió s'ha produït per motius de salut i ha lamentat "profundament" la situació.

Pel que fa a les entrades venudes, han indicat que els usuaris rebran el reemborsament íntegre en un termini de dos o tres dies a través del mateix canal de compra.

Maria del Mar Bonet havia d’inaugurar el F’Estiu 2025 al Castell de Calonge amb la preestrena del disc L’aigua no cansa. El primer concert del festival serà, doncs, el que la Barcelona jazz orquestra oferirà el 14 d’agost als jardins del castell de Calonge, com a homenatge als cinquanta anys de la Locomotora Negra.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents