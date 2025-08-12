La Casa Saladrigas de Blanes acull una exposició de l'artista Xavier Saus i Ortega
La mostra "Des de la Intimitat" del pintor valencià es podrà visitar fins al 30 d'agost
La primera planta de la Casa Saladrigas de Blanes acull des del cap de setmana l'exposició Des de la Intimitat de l'artista valencià Xavier Saus i Ortega. Fins al pròxim 30 d'agost, els visitants podran fer un recorregut que explora majoritàriament la representació de la figura humana a través de composicions tant clàssiques com sensuals.
Utilitzant principalment l’oli sobre llenç i sobre fusta, Xavier Saus desenvolupa una tècnica naturalista amb preponderància del color sobre la forma, fruit de la influència del seu mestre, Vicent Giner i Valls, a Xàtiva. Nascut a Moixent, a València, fa 35 anys, l’autor conserva d’aquella primerenca etapa recursos i tècniques com la frescor de les pinzellades, el domini colorista i la veracitat que tenen les seves composicions, d’un detallisme gairebé fotogràfic.
Saus i Ortega va començar a desenvolupar fa tres anys sèries de retrats o escenes de figura humana fetes a partir de models, que habitualment eren persones que formaven part del seu entorn. En la col·lecció primerenca hi ha composicions clàssiques al costat d’altres més eròtiques o sensuals. Més tard va crear una col·lecció de retrats de mig cos sobre fons neutre i poc cridaner, on vol destacar sobretot al representat conferint-li una essència més potent i poderosa. Finalment, també ha desenvolupat una nova línia on abandona la il·luminació natural que caracteritza les dues primeres sèries i avança cap a una de més contrastada i artificial.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu