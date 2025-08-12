Entrevista | Álvaro Lafuente Cantautor
Guitarricadelafuente: "M'he deixat endur pel que sentia a flor de pell"
Álvaro Lafuente portarà demà al Festival Porta Ferrada el seu disc «Spanish Leather» on retrata la seva desinhibició sexual
Pedro del Corral
Álvaro Lafuente fa uns segons de silenci després de cada pregunta. Li agrada ser precís, cru. A vegades, baixa la mirada. Potser, per a no desvetllar res a través dels seus ulls. Llavors, com un volcà, explosiu, arrenca un relat esquitxat d’imatges. Tot el que assaboreix Guitarricadelafuente travessa el cap com una pel·lícula: colorista, impactant, suggeridor. El seu últim disc, Spanish Leather, el segon, l’ha reivindicat com un dels autors del moment: li canta a l’amor, la calor i la luxúria des d’un lloc desconegut fins ara. Ja no és el jovenet que va sortir de La pedrera l’any 2022, ha volat. I, clar, a unes certes altures, és més fàcil deixar-se portar.
«És el cop que he sigut més impulsiu. Abans escrivia de forma més reposada, pensant cada detall. Ara, m’he deixat guiar pel meu instint. No he dubtat tant, m’he deixat portar pel que sentia a flor de pell», assegura l’artista, que va col·locar el seu LP entre els tres més venuts durant la setmana del llançament. Està protagonitzant una de les gires més populars del 2025, i demà serà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. És el seu moment. Ell ho sap.
Han passat tres anys de la publicació de «La cantera», el seu debut. Com ha canviat la seva vida durant aquest temps?
M’he fet gran i, d’alguna manera, sento que hi ha moments vitals que s’han anat perdent. Des d’aquest punt van néixer les cançons que formen aquest àlbum. Ara bé, en comptes de caure en un sentiment negatiu, he optat per no tenir una visió pessimista del futur i he abraçat el present. Veure el poètic en la manera en la qual funcionem.
Com ha sigut el procés de desinhibició que relata a l’LP?
Com que no podem evitar ser arrossegats pel corrent, em vaig plantejar gaudir. Volia veure la part bonica de les mancances que té la nostra generació. Passar-ho bé abans que anem a pitjor.
És el que té madurar.
A ningú li importa realment el que fem.
Les seves lletres neixen amb destinataris?
Sí, podria ser qualsevol persona que les escolti. Tots els que ens dediquem a compondre intentem buscar la validació del nostre entorn per a no sentir-nos sols. Abans buscava pertànyer a un lloc, ara a un grup. Necessitava saber que estem junts en aquesta bogeria.
Aquestes dotze cançons semblen cartes.
Hi ha un compromís d’amor en cadascuna d’elles. He intentat retratar coses que em resulten característiques d’ara, entre elles el folklore actual.
L’amor s’entén millor quan s’escriu?
Sí. M’ha passat que, de sobte, mentre componia, em sorgien paraules que m’encantaven i no sabia per què. I no ha estat fins que les vaig acabar quan vaig descobrir el seu significat. Aquest procés m’ha permès posar imatges a les meves emocions de llavors.
No li ha provocat vertigen?
Gens ni mica. He après a deixar-me portar, a fer les coses al moment. No he volgut renunciar als meus instints, volia que tot fos real.
Què és l’amor per a l’Álvaro?
Soc una persona que, quan l’atrau alguna cosa, o algú, em bolco per complet. No hi ha punt mitjà. Si m’enamoro, l’endemà viurem junts. No em poso una cuirassa en aquest sentit. És veritat que tots tenim por al rebuig, per això és millor anar amb tot.
Li està sortint bé?
No ho sé. Ja ho veurem.
Per què costa tant entregar-se a una relació?
Per la quantitat d’estímuls que rebem diàriament. Ja gairebé res ens sembla especial. Com que tenim mil opcions al nostre abast, ens tornem inconformistes. Ja no valorem les coses com abans. També crec que les circumstàncies han canviat: comprometre’s avui és més fotut. Vivim més el present, no se’ns permet pensar en el futur.
En aquests temes explora ritmes fins ara desconeguts a la seva música. Ha volgut trencar amb el Guitarricadelafuente que coneixíem?
Tinc una relació complicada amb això. Aquest disc explica el viatge d’un noi que abandona «la cantera» i es deixa portar pels seus impulsos. És com quan ets adolescent i no fas cas als teus pares, et desenganxes d’ells i acabes tornant de gran. No és que el folklore hagi desaparegut, és que està inherent en el missatge.
Si aquest disc fos un quadre, què hi pintaria?
Durant el procés de creació em van inspirar molt els artistes futuristes. En concret, Umberto Boccioni i la seva obra La ciutat s’aixeca. En les seves obres manifestava un clar rebuig al passat, només volia projectar-se cap endavant. El cavall que apareix en la seva obra representa la força, la pell, el cuir… Ho vaig descobrir al MoMA. Pintaria una cosa semblant.
