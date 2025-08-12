Sons del Món tanca la seva edició més multitudinària amb més de 33.000 espectadors i amb la meitat dels concerts plens
El festival de l'Alt Empordà ha combinat els concerts a la Ciutadella de Roses amb els de petit format en cellers
El festival Sons del Món de Roses (Alt Empordà) ha tancat la seva 18a edició amb rècord d'espectadors. En concret, aquest any el certamen ha arribat a les 33.386 persones de públic que han passat per la Ciutadella de Roses o per alguns dels quatre cellers que van acollir els primers quatre concerts en petit format d'aquesta edició. Des de l'organització destaquen que el festival s'ha consolidat com "una de les grans cites culturals i d'oci de la Costa Brava". Cal tenir en compte que dels tretze concerts que s'han fet aquest 2025 a Sons del Món, en set s'han exhaurit les entrades. En aquest sentit, els més multitudinaris han estat el de la cantautora francesa ZAZ, el de Rosario i del concert conjunt de Sopa de Cabra i Els Pets.
A més d'aquests, els espectacles que també han omplert totes les localitats disponibles han estat els que s'han fet als diferents cellers de l'Alt Empordà. Tant el de Manu Chao al celler Empordàlia de Vilajuïga, de Judit Neddermann al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, el que va fer Andrea Motis al celler Martín Faixó de Cadaqués i la proposta de la còmica Judit Martín al celler La Vinyeta de Mollet de Peralada.
Tot i no haver exhaurit les entrades, l'organització destaca que els concerts de The Beach Boys, Rozalén, Trueno, Kool & The Gang, Ja T'ho Diré i l'actuació conjunta de Figa Flawas i Mushka han superat el 80% d'ocupació.
A banda, des de Sons del Món assenyalen que el Village de la Ciutadella ha duplicat la seva programació cultural amb concerts que van reunir centenars de persones, com el de Manu Guix, el de la banda de versions de Jordi Évole o el tribut a Abba a càrrec d'Abba Voices.
A més, també ressalten que la primera edició de la festa temàtica 'Bojos pels 90' ha estat "un èxit", ja que va ser l'activitat més multitudinària celebrada al village, que també va acollir la nit de monòlegs amb Charlie Pee i Anna Polo, la primera festa del club barceloní La Crema a la Costa Brava, propostes de circ o dansa, les actuacions de cantants locals i les sessions de DJ’s han completat l’oferta d’aquest espai que també ha acollit dos espectacles de projeccions a una de les muralles del conjunt arqueològic alt-empordanès.
