El F'Estiu arrenca amb prop d'un 90% de les entrades exhaurides
La cinquena edició del festival porta diverses estrenes, entre les quals una sardana d’Antoni Ros Marbà
L’actuació de Maria del Mar Bonet s’ha cancel·lat per problemes de salut de l’artista
El Festival F’Estiu de Calonge arrencarà demà amb sis concerts programats durant dues setmanes al Castell de Calonge i amb prop d’un 90% de les entrades exhaurides. Ho farà, però, amb un imprevist d’última hora: la cancel·lació del concert de Maria del Mar Bonet, que avui havia d’encetar el certamen amb la preestrena del seu nou àlbum L’aigua no cansa, però que no podrà actuar per problemes de salut.
L’organització, formada per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i per la Fundació Cultural El Foment de Girona va anunciar a través d’un comunicat que retornaran l’import íntegre de les entrades en els pròxims dos o tres dies a través del mateix canal de venda, i per ara no s’ha reprogramat cap nova data pel concert. En tot cas, l’organització assegura que treballaran per fer possible l’anunci d’una nova data, amb el lloc i la data pendents de determinar.
D’aquesta manera, l’obertura del festival anirà a càrrec de la Barcelona Jazz Orquestra, que demà 14 d’agost farà un concert per homenatjar el grup La Locomotora Negra. La primera setmana de concerts continuarà el divendres i el dissabte amb les actuacions d’Helena Gadel i Manu Guix, i Miki Núñez respectivament.
La setmana vinent hi haurà la segona tanda de concerts, que es faran el 21, 22 i 23 d’agost amb els concerts de les cobles Sant Jordi i La Principal del Llobregat; Laura Andrés i Jofre Bardagí en aquest ordre.
El director artístic del festival, Francesc Sánchez, explica que el programa d’aquest any segueix la seva línia fundacional: «portar artistes variats per un públic divers», subratlla, i que tant atregui estiuejants com a veïns amb propostes que van des d’artistes consagrats fins a noves veus emergents. «Nosaltres no volem fer un festival temàtic, sinó que els amants del jazz, la cultura popular o de l’artista del moment tinguin un espai i que no hi hagi el mateix públic cada dia», indica Sánchez.
Estrenes i aniversaris
Per això, entre les propostes d’aquest any es podrà assistir a la preestrena de Jofre Bardagí interpreta Serrat, un segon disc d’homenatge al cantant del Poble-sec que anys enrere ja va fer el mestre Bardagí, el seu pare, qui treballà durant anys amb Joan Manuel Serrat. Les cobles Sant Jordi i La Principal de Llobregat, al seu torn, estrenaran una nova sardana d’Antoni Ros Marbà, Calonge F’Estiu, escrita expressament per a l’ocasió i dedicada al cinquè aniversari del festival. Miki Núñez també portarà les cançons del seu últim àlbum que ha fet íntegrament en català, La partida, que es farà a peu dret per primer cop al festival.
Aquestes propostes agraden al públic, i ho demostra el fet que per ara tinguin prop d’un 90% de les entrades exhaurides del festival. Concerts com el d’Elena Gadel i Manu Guix ja van penjar el cartell d’esgotat dies enrere, i ara s’hi ha sumat la pianista i compositora Laura Andrés, que presentarà el seu espectacle Piano Piano. Totes les actuacions es faran al Castell de Calonge. La resta d’actuacions «avancen a un bon ritme», sosté Sánchez, assegurant que ja han superat el 60% o més de l’aforament, i esperen que els pròxims dies vagi a més. El certamen tancarà l’edició el pròxim 23 d’agost amb l’actuació de Bardagí.
D’altra banda, entre les novetats d’aquesta cinquena edició s’ha apostat per donar un micròfon a artistes emergents que escalfaran l’ambient previ als tres concerts que es faran durant la primera setmana. Seran Clàudia Rostey, Marc Andurell i Emma Sayer, respectivament.
Una segona novetat és una zona gastronòmica que apostarà per productes i vins de la zona. Tot plegat per instar els visitants a venir abans al nucli antic de Calonge i passegi tot fent un mos.
