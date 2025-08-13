CRÒNICA
Garreta ja no és un enigma
El Festival Porta Ferrada acull al cicle clàssic un recital de Roger Padullés amb piano i una escenificació per desgranar el context i les claus que van dur el compositor guixolenc a la fama
Juli Garreta tenia un do amb la composició, i músics com Ígor Stravinski o Pau Casals bé li ho van fer notar, el primer amb el cèlebre «més Garreta!» que hauria exclamat després de sentir sardanes tan potents i fresques com Juny i Llicorella.
Garreta -del qual enguany se'n celebren el centenari de la seva mort i el 150è aniversari del seu naixement-, és més que la vuitantena de sardanes que va compondre; és també el conjunt de delicioses peces per veu i piano que ahir va interpretar el tenor Roger Padullés amb l’ajuda de la pianista Anna Crexells i l’actriu Paula Blanco a l’església del Monestir de Sant Feliu de Guíxols. El recital, inclòs dins el cicle clàssic del Festival Porta Ferrada i sota el títol Enigma Garreta, va ser més que música: va combinar cançons i una escenificació de Blanco, qui es va posar a la pell de la neboda de Garreta per anar explicant el context en què va viure, anècdotes, vicis i episodis tristos de la seva vida, com la mort de la seva primera dona. Tot plegat per humanitzar i apropar la figura del «rellotger compositor», a qui, de fet, mai li havia agradat estar envoltat de rellotges.
Padullés va interpretar catorze peces del compositor guixolenc, que posava lletres d’escriptors i poemes com Víctor Català (Caterina Albert) o Mossèn Jacint Verdaguer: L’enamorat a l’enamorada, Primaveral, En l’Enterro d’un nin... Cada peça servia per completar l’explicació de cada moment vital que ens presentava l’actriu, contat amb senzillesa i un to amorós (tot i que en ocasions amb uns ecos que dificultaven entendre alguna paraula).
Un recital que s'ha de repetir
Dins d’aquest bé de Déu de peces hi havia delícies cantades com Primavera, Alpestre, Ave Maria o la Cançó de l’Aire. El concert va acabar amb la cèlebre Records i Somnis, que va ser el tancament rodó d’un recital que s’hauria de repetir, per l’excel·lència dels tres artistes dalt l’escenari i pel doble vessant musical i pedagògic que ens permet entendre una mica més aquest geni «de poble» que no tenia res a envejar als de ciutat.
