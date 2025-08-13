CRÒNICA
Lax'n'Busto obre la càpsula del temps
El grup de pop-rock en català, format el 1986 al Vendrell, transporta a l’adolescència al públic del festival de Cap Roig en el seu retorn als escenaris més de 20 anys després
Lax’n’Busto fa anys que s’han guanyat el cel. No necessiten innovar ni muntar parafernàlies amb jocs de llum i pantalles a l’escenari per adaptar els concerts al 2025 perquè el què toquen ho toquen molt bé i això és el que volien escoltar els més de 2.000 espectadors, que van esgotar les entrades al festival de Cap Roig. La seva música, de sempre. I prou.
La quinta gironina, i algun de fora la província, dels 80s i 90s va obrir la càpsula del temps tornant a escoltar en directe les cançons de Pemi Fortuny i companyia. El grup de pop-rock en català, format el 1986 al Vendrell, ha tornat després de més de 20 anys gairebé per casualitat. Uns concerts solidaris a Luz de Gas van ser els detonants de l’inici d’una nova gira, amb poques actuacions, davant l’aclaparadora resposta dels seguidors de la popular banda i els jardins botànics de Calella de Palafrugell en van ser testimoni. «Moltes gràcies per la rebuda, no ens en sabem a venir d’aquesta gira. Tot ha sortit molt fluït. Si l’any passat ens arriben a dir que seríem aquí aquesta nit, no ens ho hauríem cregut. Val la pena per vosaltres i per nosaltres. Va passant el temps, però aquí seguim», va assegurar Pemi als seus 59 anys.
Miami Beach, Més que la meva sang, Tinc fam de tu, Emiliano Zapata, Júlia, Trepitja Fort, Per una copa, La meva terra és el mar, Llença’t... No n’hi havia de preferides. Totes van ser igual de celebrades, cantades i ballades. Els «boomers», sobretot els «grandets», «anaven molt forts».
