CRÒNICA
Sofiane Pamart, piano i res més a Porta Ferrada
El músic captiva el nombrós públic francès del festival de Sant Feliu de Guíxols
Amb unes ulleres de sol que només es va treure puntualment per agrair l'entusiasme del públic i roba negra més que informal per a un músic de clàssica, el pianista i compositor francès Sofiane Pamart es va plantar aquest dimarts a l'escenari del festival de la Porta Ferrada.
Pamart, un dels pianistes més escoltats en línia a escala global, s'ha fet molt popular al seu país per les seves col·laboracions amb l'escena urbana i marques com Kappa, Cartier o Lacoste. Al seu currículum també pot exhibir actuacions en esdeveniments tan rellevants com la inauguració dels Jocs Olímpics de l'estiu passat o cinc plens consecutius a la mítica sala Olympia de París, a més d'una llarga llista d'iniciatives per acostar el piano a tothom.
Tota aquesta popularitat que transcendeix el món de la música clàssica es va fer evident a Sant Feliu de Guíxols. El Guíxols Arena va acabar conquerit pel públic gal, que es va fer sentir de valent durant els vuitanta minuts de recital amb aplaudiments i crits de "je t'aime, Sofiane!".
De Seül al Caire i Medellín, Pamart va repassar Planet (2019) i Planet Gold (2021), amb melodies que ofereixen un viatge al voltant del globus, alternades amb composicions dels seus treballa més recents Letter i Noche. Tot plegat, una música atmosfèrica que anava dibuixant paisatges i atmosferes en la xafogosa nit de la Costa Brava.
L'intèrpret va optar pel silenci com a via de comunicació amb el públic. Amb petites reverències, la discreta retirada d'ulleres després de cada ovació i un joc còmplice entre les vuitanta-vuit tecles del piano i la resposta dels assistents en va fer prou per seduir la platea, que va córrer a fer-se fotos amb ell tan bon punt va tocar l'última nota i va saltar de l'escenari per atendre'ls al pati de butaques.
