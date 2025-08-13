CRÒNICA

Sofiane Pamart, piano i res més a Porta Ferrada

El músic captiva el nombrós públic francès del festival de Sant Feliu de Guíxols

El pianista Sofiane Pamart durant el concert el dimarts a Porta Ferrada. / Txus Garcia

Alba Carmona

Sant Feliu de Guíxols

Amb unes ulleres de sol que només es va treure puntualment per agrair l'entusiasme del públic i roba negra més que informal per a un músic de clàssica, el pianista i compositor francès Sofiane Pamart es va plantar aquest dimarts a l'escenari del festival de la Porta Ferrada.

Pamart, un dels pianistes més escoltats en línia a escala global, s'ha fet molt popular al seu país per les seves col·laboracions amb l'escena urbana i marques com Kappa, Cartier o Lacoste. Al seu currículum també pot exhibir actuacions en esdeveniments tan rellevants com la inauguració dels Jocs Olímpics de l'estiu passat o cinc plens consecutius a la mítica sala Olympia de París, a més d'una llarga llista d'iniciatives per acostar el piano a tothom.

Tota aquesta popularitat que transcendeix el món de la música clàssica es va fer evident a Sant Feliu de Guíxols. El Guíxols Arena va acabar conquerit pel públic gal, que es va fer sentir de valent durant els vuitanta minuts de recital amb aplaudiments i crits de "je t'aime, Sofiane!". 

De Seül al Caire i Medellín, Pamart va repassar Planet (2019) i Planet Gold (2021), amb melodies que ofereixen un viatge al voltant del globus, alternades amb composicions dels seus treballa més recents Letter i Noche. Tot plegat, una música atmosfèrica que anava dibuixant paisatges i atmosferes en la xafogosa nit de la Costa Brava.

L'intèrpret va optar pel silenci com a via de comunicació amb el públic. Amb petites reverències, la discreta retirada d'ulleres després de cada ovació i un joc còmplice entre les vuitanta-vuit tecles del piano i la resposta dels assistents en va fer prou per seduir la platea, que va córrer a fer-se fotos amb ell tan bon punt va tocar l'última nota i va saltar de l'escenari per atendre'ls al pati de butaques.

