Una vintena d’artistes desplegaran les seves habilitats a Nits de Circ entre llums i pluja
El Festival comença avui amb més de 9.000 entrades venudes i proposa deu representacions molt variades entre Besalú i Roses per part de 18 artistes, i amb l’aigua com a principal novetat que afegirà dificultat als números
Dos grans escenaris rodejats per una pluja constant d’aigua i amb un joc de llums i música acolliran els números dels artistes. La cinquena edició de Nits de Circ, que tindrà lloc a partir d’avui i fins al 16 d’agost als Jardins del Molí de Besalú i que s’estendrà llavors a la Ciutadella de Roses fins al dia 23, preveu arribar a l’excel·lència tècnica amb una vintena d’artistes vinguts de 6 països del món.
El director artístic del festival, Genís Matabosch, explicava ahir que per ara ja s’han superat les 8.000 entrades venudes (més d’un 60%) de les 13.000 que han posat a la venda -inicialment n’havien anunciat 14.000, però han decidit retirar les que tenien menys visibilitat-. Per l’estrena, Matabosch preveu haver arribat a les 9.000.
La novetat més destacada d’aquesta edició és l’escenari per on circularan 24 mil litres d’aigua i per on passaran els divuit artistes a Besalú i Roses. «L’aigua actua com un element escènic i també afegeix dificultat a les atraccions que han de conviure amb ella, com ara les cintes aèries, l’equilibri sobre un pal o fins i tot entre les subjeccions entre els artistes», explica Matabosch. El joc amb l’aigua no és habitual en els espectacles de circ, i encara menys en escenaris a l’aire lliure per la dificultat tècnica que suposa el transport de l’aigua, que serà reciclada.
Aquest factor s’ha tingut en compte en els càstings, on s’ha valorat l’experiència prèvia en shows amb aigua a l’hora de contractar els artistes. El cartell d’aquest any inclou una doble representació de figures consagrades i multipremiades, i també d’altres que tot i ser emergents ja demostren bones aptituds en els seus números. D’aquesta manera, en el primer apartat el festival portarà el pallasso més famós del segle XX, l’artista ucraïnès Semen Shuster conegut pel nom artístic de Housch Ma Housch. També hi haurà el que és considerat el millor malabarista amb diàbolos del segle XXI, el francès Pierre Marchand. Entre les apostes emergents hi ha Soery Dell’Acqua, italiana que presenta un espectacle d’equilibrisme que fa pocs dies ha dut al Moulin Rouge de París; i Valeria Macaggi, mig basca i mig italiana, que portarà dalt de l’escenari un joc d’equilibri amb escala que combinarà amb dansa urbana. «El món del circ sempre busca l’excel·lència i està en constant recerca per les noves tendències: el leitmotiv de l’artista és fer el més difícil», subratlla el director artístic.
El certamen té un públic molt intergeneracional i internacional, i molts repeteixen any rere any per veure les proeses tècniques dels d’artistes, que canvien cada any. «És dels pocs festivals d’aquí que convida a tothom, famílies amb avis i nets, i també gent que ve de fora que estan més avesats al circ i saben que el que fem no són els pallassos de la tele», conclou.
