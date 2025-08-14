Màgia
El Festival Internacional de Màgia de Figueres busca consolidar-se i superar els 7.000 espectadors
Del 22 al 28 de setembre, la ciutat s'omplirà d'espectacles de primer nivell amb artistes internacionals
Teresa Aparicio
Els carrers de Figueres tornaran a omplir-se de màgia la setmana del 22 al 28 de setembre amb la tercera edició del Festival Internacional de Màgia de Figueres. Aquest any, s'espera arribar als 7.000 espectadors, mil més que l'edició passada, amb un cartell que inclou el campió del Gran Premi Mundial de Màgia del 2018, Miguel Muñoz; el guardonat com a millor mentalista del món, Javier Botía; la maga xinesa Huang Zeng, o el suec Håkan Berg, entre altres.
Els primers quatre dies del festival, del 22 al 26, es dedicaran a uns espectacles de l'àmbit més social, amb shows a residències, escoles i a l'Hospital de Figueres, en col·laboració amb la Fundació Salut Empordà. Com a novetat, també es farà una projecció de la pel·lícula L'illusionniste de Sylvain Chomet al Cineclub Diòptria.
A partir de divendres 26 comença la programació amb espectacles i activitats a diferents punts de la ciutat. La primera nit, com a les edicions anteriors, es farà el Sopar Màgic, amb sis dels mags del festival, al restaurant Vinoteca El Terrazo.
La Gala Internacional de Màgia, el plat fort de dissabte
El dissabte hi ha un gran nombre d'activitats, entre elles un taller de màgia, la conferència "Magues en l'il·lusionisme: les magues sota el signe del patriarcat", shows al carrer i una gala màgica amb Javier Botía, campió mundial de mentalisme. El plat estrella del dia i acte central de la programació, però, serà la Gala Internacional de Màgia. "Millor n'hauríem de dir Gala dels premis mundials", explica el mag i director del festival, Raül Black, ja que l'espectacle compta amb sis artistes, molts d'ells guardonats amb reconeixements a nivell internacional en diferents tipus de màgia.
Finalment, diumenge es tornaran a representar espectacles al carrer, el taller de màgia i la gala de mentalisme, a més de l'últim show programat, una gala infantil de màgia.
Els artistes convidats aquest any creen una programació amb una gran varietat d'espectacles i estils de màgia. Des de shows més còmics i lleugers, com Lola Mento o el suec Håkan Berg, fins a espectacles de grans il·lusions, com és el de Ramó i Alegria, amb el 2n Premi Europeu, o el de Huang Zeng, maga xinesa que barreja espectacle visual i coreografies amb màgia. També actuaran en el festival dos mags espanyols que han aconseguit fama internacional amb premis mundials: el campió del Gran Premi Mundial de Màgia el 2018, el madrileny Miguel Muñoz, i, en segon lloc, el campió mundial de mentalisme, Javier Botía, amb els seus espectacles d'hipnosi, telepatia i fenòmens paranormals.
Aquesta edició del festival torna amb més força que les dues anteriors. És per això que aquest any el cartell compta amb una gran varietat d’artistes i s’espera fer el salt d’un impacte a nivell estatal a un nivell europeu.
PROGRAMACIÓ
Divendres, 26 de setembre
- 21.00 h – Sopar màgic al Restaurant Vinoteca El Terrazo, amb espectacle a càrrec de 6 mags del festival.
Dissabte, 27 de setembre
- 10.00 h – Taller de màgia (Sala Erato).
- 11.45 h – Conferència "Magues en l’il·lusionisme: Les magues sota el signe del patriarcat", amb Gemma Navarro (Museu del Joguet de Catalunya).
- 12.45 h – Màgia al carrer.
- 17.00 h – Gala de màgia mentalista amb Javier Botía, Campió Mundial de Mentalisme.
- 17.15 h – Màgia al carrer.
- 18.30 h – Màgia al carrer.
- 20.00 h – Gala Internacional de Màgia (Teatre Jardí), amb sis artistes, la majoria Premis Mundials de Màgia.
Diumenge, 28 de setembre
- 10.00 h – Taller de màgia (Sala Erato).
- 11.30 h – Màgia al carrer.
- 12.30 h – Màgia al carrer.
- 17.00 h – Gala de màgia mentalista.
- 18.00 h – Gala infantil de màgia.
Les entrades per als espectacles estaran disponibles pròximament a la web oficial del festival.
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026