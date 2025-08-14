Guitarricadelafuente exhibeix poder de convocatòria a Porta Ferrada
El cantautor Álvaro Lafuente congrega 3.700 espectadors en el concert més massiu d'aquesta edició
Si algú es pensava que el poder de convocatòria d'Álvaro Lafuente -Guitarricadelafuente pel món de la música- s'havia esgotat després d'omplir dues vegades el Poble Espanyol de Barcelona fa un mes, anava errat. En la seva segona visita al festival de la Porta Ferrada el cantautor va reunir 3.700 espectadors, el millor registre d'aquesta edició, per a la presentació del seu segon àlbum, Spanish leather.
Amb una carrera bàsicament forjada a la xarxa, va debutar amb La cantera, un disc en què feia servir el folk per cantar a l'Espanya buidada. Ara s'ha obert a nous camins a través de les distorsions i lletres més directes, com les inicials Full time papi i Babieca!, corejades (i enregistrades) per tota la pista.
Belén Vidal (baix), Toni Llull (bateria), Pablo Serrano (teclats, sintetitzador i bandúrria) i el guitarrista figuerenc Pau van ajudar Lafuente a donar cos a un repertori que va alternar els nous temes, com Poses i Caballito, amb un retorn a la seva faceta més intimista, amb Guantanamera, que va servir de final; El conticinio, ABC o Sixtinain.
Sol i acompanyat, dalt d'una bastida i d'un potro de gimnàstica, el de Benicàssim va anar repassant els seus dos àlbums, amb cançons com In my room, Mil y una noches, Agua y mezcal o, com a únic bis, Tramuntana.
En un català esforçat, va presentar Mataleón recordant que va ser escrita a Begur. No va ser l'única referència empordanesa, perquè, fent una picada d'ullet a la cançó Port Pelegrí, va citar el públic per a l'endemà a la platja de Calella per "celebrar la vida". Veient la seva habilitat per mobilitzar els fans, molts li devien prendre la paraula.
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- La casa dels famosos a Cadaqués
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026