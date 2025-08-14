Picasso, cinema femení i el canvi climàtic al Museu de l’Empordà de Figueres
El cicle "Històries de l'art" arriba a la seva vuitena temporada amb tres cursos que tindran lloc entre el setembre i el novembre
El cicle de cursos d’estiu del Museu de l’Empordà de Figueres proposa aquest any tres propostes gratuïtes sobre les dones i el cinema; la crisi climàtica; i Picasso a Cadaqués els diumenges dels pròxims tres mesos. El primer arrencarà el setembre Una història de les dones i el cinema, a càrrec de Marta Sureda Costa, que revisarà el cinema des d’una perspectiva feminista, analitzant la seva invisibilització a la indústria.
A l’octubre serà el torn de Una història de l’art i la crisi ecològica, amb Daniel López del Rincón, que explorarà com l’art ha reflectit i afrontat el col·lapse ambiental, des dels imaginaris apocalíptics fins a les transformacions industrials del paisatge.
La temporada clourà el 5 i 12 de novembre amb Una història de Picasso a Cadaqués a càrrec d’Anna Pou, que explicarà com l’estiu de 1910 va marcar l’obra de l’artista.
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026