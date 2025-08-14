Picasso, cinema femení i el canvi climàtic al Museu de l’Empordà de Figueres

Un curs del cicle "Història de l'art" del Museu de l'Empordà de Figueres en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Figueres

El cicle de cursos d’estiu del Museu de l’Empordà de Figueres proposa aquest any tres propostes gratuïtes sobre les dones i el cinema; la crisi climàtica; i Picasso a Cadaqués els diumenges dels pròxims tres mesos. El primer arrencarà el setembre Una història de les dones i el cinema, a càrrec de Marta Sureda Costa, que revisarà el cinema des d’una perspectiva feminista, analitzant la seva invisibilització a la indústria.

A l’octubre serà el torn de Una història de l’art i la crisi ecològica, amb Daniel López del Rincón, que explorarà com l’art ha reflectit i afrontat el col·lapse ambiental, des dels imaginaris apocalíptics fins a les transformacions industrials del paisatge.

La temporada clourà el 5 i 12 de novembre amb Una història de Picasso a Cadaqués a càrrec d’Anna Pou, que explicarà com l’estiu de 1910 va marcar l’obra de l’artista.

