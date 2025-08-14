Sebastià Portell: «les eines d'intel·ligència artificial poden generar confusions en l'autoria»
L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana demana garantir «l’autorització, la remuneració i la transparència»
Pere Francesch / Eli Don/ACN
La implementació generalitzada dels programaris d’intel·ligència artificial s’ha erigit en una revolució social pel que fa als usos del dia a dia, tot i que les seves conseqüències continuen generant dubtes entre diferents sectors, com és el cas del literari. El president de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Sebastià Portell, explica que es tracta d’un tema que ja fa uns anys protagonitza la seva tasca més sindical pel que fa als drets d’autor, ja que no s’està garantint «l’autorització, la remuneració i la transparència» en el seu ús. «Les eines d’intel·ligència artificial poden generar confusions pel que fa a l’autoria», denúncia, «es fan servir de forma deshonesta, i això ens preocupa».
L’AELC és una entitat que representa a prop de dos milers d’autors literaris en llengua catalana (tant escriptors com traductors), centrada en la vertebració territorial de la literatura del país, el foment del debat literari i la defensa dels drets d’autor. És en aquest darrer bloc on ha irromput amb força l’arribada de la intel·ligència artificial que, segons Portell, no s’està implementant de forma «justa» en entrar en conflicte amb lleis vigents, com per exemple de la propietat intel·lectual.
«No parlem de dades, sinó d’obres, amb un ús que no és ni autoritzat, ni informat i encara menys remunerat», assenyala. En aquest sentit, l’entitat es fa seves les reivindicacions de l’European Writers Council, que parla de tres pilars fonamentals que no es poden deixar de banda. «Per un costat l’autorització», detalla Portell, «perquè quan un programari fa servir la nostra obra la copia, la difon i la transforma, una pràctica per la qual ha de tenir un permís que no s’ha autoritzat».
Un altre aspecte que subratlla el president de l’AELC és el de la remuneració, la qual ha de ser «adequada i proporcionada». «Igual que si d’un llibre se’n venen un milió de còpies, si un programari fa ús de la nostra obra i té un benefici, a nosaltres ens hauria d’arribar també», reivindica. Per això, creu que «ha de pagar» el primer que ho agafa: « si hi ha una empresa proveïdora, aquesta és la primera que ha de negociar l’autorització amb els autors, i si va directament a una empresa tecnològica ho ha de fer ella».
Finalment, Portell incideix en la importància de la «transparència», tancant la porta a «entrenar o alimentar intel·ligència artificial sense informació prèvia». «S’estan vulnerant els nostres drets morals d’autoritzar, s’està atemptant contra el nostre ofici en el pla econòmic i també s’està faltant d’alguna manera a la veritat», conclou.
Més informació i més diàleg
Pel que a les diferents solucions, el president de l’entitat en cita algunes, com per exemple el Codi de Bones Pràctiques que s’ha impulsat a través de la Comissió Europea. «No és obligatori, però proposa a les empreses tecnològiques que expliquin d’on venen els materials i les obres - amb autoria intel·lectual - que han alimentat o entrenat els seus programaris», apunta.
El president de l’associació també insisteix en la importància de traslladar aquestes eines a un àmbit més nacional, i per això assenyala que s’ha proposat fer el mateix a la Generalitat, així com a la Institució de les Lletres Catalanes.
Paral·lelament, l’AELC ha realitzat diferents enquestes entre els mateixos associats per tal de fomentar el debat. «Per exemple, hem copsat que els escriptors de creació afirmen que només un 1% ha notat l’impacte de la intel·ligència artificial en els seus ingressos, però en el cas dels traductors és un 9,7%. És a dir, gairebé un de cada deu traductors ja ha vist el seu ofici afectat per la implementació de la intel·ligència artificial», detalla.
Una implementació justa
Portell es considera un «optimista crític» i si bé admet que queda camí per córrer, també entén que la intel·ligència artificial ha vingut per instal·lar-se de forma definitiva. «El que vull és que aquesta implementació sigui justa i, per tant, ara és un moment absolutament crucial en què el conjunt de la societat ha de prendre consciència de les implicacions que té», afirma.
Per això, anima al col·lectiu d’autors i de la creació en general a lluitar pels seus drets i fer que les institucions en siguin conscients, complint la seva responsabilitat. «M’agradaria imaginar un context d’aquí a deu anys en què la intel·ligència artificial sigui usada per tothom que vulgui d’una manera absolutament normalitzada, però que això no suposi una erosió dels drets de ningú», subratlla.
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026