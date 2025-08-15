CRÍTICA
Esplendor del cant
Concert de la soprano Serena Sáenz i l'Orquestra Simfònica del Vallès al Festival de Torroella
Volar i somiar: un viatge entre amors i destins - Festival Internacional de Torroella de Montgrí. Espai Ter.
Orquestra Simfònica del Vallès
Serena Sáenz, soprano.
Óliver Díaz, director
Amb un repertori desafiant la soprano lleugera de coloratura Serena Sáenz va dividir el recital que va oferir ahir al Festival de Torroella en dues parts. La primera responia a les obres que formen part del seu primer àlbum publicat titulat Birds en el qual repassa un ampli repertori vinculat amb la sonoritat d’aus com el rossinyol o l’oreneta que en la lírica sempre han estat utilitzats pels compositors. Una veu com la de Sáenz demostra aquest potencial virtuosístic al màxim amb trinos i altres efectes que ens recorden els cants dels ocells. El moment principal del primer segment del concert va ser amb Les Oiseaux dans la charmille encarnant el personatge d’Olympia de Els contes de Hoffmann en què la soprano amb uns grans dots per la teatralitat va fer de nina mecànica -com demana aquest rol- amb una magnífica comicitat que el públic va celebrar de forma entusiasta però realment amb una tècnica portentosa sense cap mena de fissura. Sáenz en aquest repertori aporta un domini extraordinari en els caràcters i en la facilitat fluent en la coloratura i els aguts, brillants amb obertura sense que semblin massa metàl·lics i constrets. Una primera part, doncs, amb focs artificials de luxe.
En el segon tram encara calia esperar una segona lliçó de cant perquè la barcelonina té una veu lírica amb molt bon potencial dramàtic per rols com el de Violetta de La Traviata que va interpretar amb una molt bona línia de cant. Encara hi ha espai per acabar de perfilar aquest repertori, però on realment va estar esplèndida va ser en el paper de Marie amb el seu Salut a la France molt energètic i vívid. També en l’ària de El rapte en el serrall de Mozart va demostrar una gran intel·ligència en el caràcter i la musicalitat.
El gran compromís tècnic amb el repertori escollit i l’elegància musical de la soprano van ser un gran valor per un concert estratosfèric al servei del potencial canor i les seves possibilitats expressives. No en va Sáenz se la reclama des dels grans coliseus operístics. El mestre Óliver Díaz mereix una menció especial per la seva atenta direcció que els professors de la Simfònica del Vallès van recollir amb gran solvència i una sonoritat brillant amb el carisma que requerien les obres i una sonoritat ampla i generosa. Felicitats, músics!
Subscriu-te per seguir llegint
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- Troben ànecs morts a l'estany del parc del Migdia de Girona
- Troben restes arqueològiques al carrer Santa Clara de Girona
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines