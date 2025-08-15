El F'Estiu de Calonge enceta una nova edició fent el ple amb el concert de la Barcelona Jazz Orquestra

La majoria dels concerts ja han exhaurit les entrades

El concert d'aquest dijous del Barcelona Jazz Orquestra dins el Festival F'Estiu de Calonge.

El concert d'aquest dijous del Barcelona Jazz Orquestra dins el Festival F'Estiu de Calonge. / Festival F'Estiu

Redacció

Calonge

El Festival F’Estiu va encetar ahir al vespre al Castell de Calonge el seu primer concert fent ple absolut. La Barcelona Jazz Orquestra va oferir un recital d’homenatge als 50 anys de La Locomotora Negra amb membres històrics de la formació i sota la batuta de Ricard Gili.

El certamen d'aquest any l’havia d’inaugurar inicialment la mallorquina Maria del Mar Bonet, però va haver de suspendre la seva actuació per problemes de salut. D’aquesta manera, el festival continuarà els pròxims dies i fins al pròxim dissabte 23 amb els concerts d’Elena Gadel i Manu Guix; Miki Núñez; les cobles Sant Jordi i La Principal del Llobregat; Laura Andrés; i Jofre Bardagí. La majoria dels concerts han exhaurit les entrades.

