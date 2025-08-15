El «pas endavant» de l'Occident Summerfest Cerdanya
The Tyets, Rosario, Antonio Orozco o Sopa de Cabra actuen entre el 19 i el 29 d’agost a un festival que ja ha venut quasi dos terços de les entrades i amplia programació i aforament
Lluc Perich Pérez
L’Occident Sumerfest Cerdanya és ben a prop d’engegar una quarta edició en què el festival creix amb un 20% més d’aforament per a cada sessió i ampliant la programació de vuit fins a deu concerts. Tot plegat ha de servir per a fer «un pas endavant», assegura Juli Guiu, president del Grup Clipper’s, l’organitzador, que també apunta la voluntat d’oferir «més música, més comoditat i més experiències gastronòmiques». De moment, el públic s’ho pren prou bé, perquè ja hi ha 17.700 entrades venudes, un 61% del total disponible. Guiu valora aquest ritme de venda com una mostra de «l’excel·lent acollida» de les novetats que ha presentat l’organització.
El cartell d’enguany, que s’allarga entre el 19 i el 29 d’agost, reuneix noms com The Tyets, Rosario, Nil Moliner, Antonio Orozco, Malmö 040, Los Secretos, Figa Flawas, Sopa de Cabra i el tribut a Mecano Hija de la Luna.
Més enllà de la proposta musical, la promotora també destaca l’oferta gastronòmica que inclourà el recinte de Puigcerdà. Aquesta quarta edició incorpora nous establiments a més de mantenir restauradors que ja en van fer part anteriorment. Tots ells se situaran a l’espai Village, on l’Occident Sumerfest Cerdanya també ha programat espectacles d’arts escèniques incloent la màgia o l’acrobàcia.
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- Troben ànecs morts a l'estany del parc del Migdia de Girona
- Troben restes arqueològiques al carrer Santa Clara de Girona
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines