El Cerdanya Film Festival bat rècord de públic i premia «Sirat» i «Marina»
El jurat i el públic del festival també van reconèixer el curtmetratge preseleccionat pels Òscar «The one note man» (George C. Silougas) o la pel·lícula de terror «Dangerous Animals», que aquesta setmana és a la cartellera de diversos cinemes de la província de Girona
Lluc Perich Pérez
El Cerdanya Film Festival (CFF) ha culminat amb el lliurament de premis d'aquest vespre una setzena edició en què ha batut el propi rècord d’assistència, doblant les xifres de l’any passat: En total hi hagut 10.000 espectadors a les projeccions i als dos concerts que ha ofert l’Orquestra Simfònica del Vallès als quals cal mesclar els 15.000 participants de les activitats obertes que han acompanyat els vint dies de festival.
Demà encara es poden veure algunes preestrenes, però el CFF va celebrar la seva cloenda amb una entrega de premis que va reconèixer especialment el film Sirat, del director Oliver Laxe (premis a Millor Guió Original i Millor Interpretació Individual, aquest per a l’actor Sergi López). L’altra gran triomfadora de la nit va ser Marina, un curtmetratge dirigit per Marta Brichs que va endur-se els guardons de Millor curtmetratge espanyol i Talent emergent. El curt explica com l’actriu Marina Comas, tot i haver guanyat un Gaudí i un Goya per Pa negre, decideix dedicar-se a la biologia i la pagesia. Valor especial ja que el CFF és un dels festivals col·laboradors en la preselecció de curtmetratges per als Premis Goya.
Encara hi ha tres projeccions a què el jurat va atorgar un doble reconeixement. Es tracta del documental The Unfixing, de Nicole Betancourt, una història sobre el camí d’una mare amb la pròpia malaltia i la desesperança climàtica que va rebre els premis a Millor Documental Internacional i Millor Fotografia; el llargmetratge Sorda, d’Eva Libertad, per Millor Interpretació Individual per a Míriam Garlo i Millor Disseny de So; i La nostra habitació, curt de Jaume Claret Muixart, també per Millor Interpretació Individual (Carla Linares) i Millor Disseny de So.
«Ser epicentre del cinema»
El director del CFF, Jordi Forcada, va valorar de manera «molt positiva» la setzena edició del festival tant per l’assistència a les projeccions i concerts com pel «nivell de les pel·lícules projectades». Forcada també va destacar les visites dels tres-cents professionals en les Jornades d’Indústria i la participació en les activitats paral·leles. «Tot plegat va en la línia del nostre objectiu, que és fer créixer el festival i ser epicentre del cinema a l’estiu», va apuntar el director.
Justament per aquest motiu aquesta setzena edició va ampliar la seva oferta amb noves propostes que, vistes les xifres, ha servit per a atraure un bon gruix nou de públic a la Cerdanya durant les últimes setmanes. «No hem descuidat mai l’exhibició de pel·lícules, però aquest any hem reblat el festival per a dur a terme una funció més social», va assegurar Forcada en referència al treball «per apropar rodatges, generar històries i donar suport als joves talents del Pirineu i Catalunya». «La nostra intenció és ser útils per al cinema, per a la comarca i aportar una manifestació cultural en una zona que ha quedat orfe després del tancament de Cinema Avinguda», va afegir.
Aquest estiu el Cerdanya Film Festival ha aconseguit incrementar en un 50% l’audiència a les projeccions i també ha celebrat amb molta afluència dos concerts de l’Orquestra de Simfònica del Vallès en relació amb el cinema (un era sobre La música de Kubrick i l’altre tractava d’Herois del cinema).
El festival atorga un bon reguitzell de premis, i entre els altres guardonats destaca el de Millor Direcció, entre Gerard Oms (Molt lluny) i Nico Romero i Álvaro Monje (Happy Hour). El premi del Públic-Llargmetratges del Cerdanya Film Festival va anar a parar a Parenostre, de Manuel Huerga; i el Millor Film en català va ser compartit entre Esmorza amb mi, d’Iván Morales, i Abril, d’Alexandra Iglesias.
També es va reconèixer Jana Moreno amb el premi Curtmiratges – Millor curt fet per una directora jove per Lencería Milagros; Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott, pel premi Mirada Social; o The One note man, de George C. Siougas, amb el premi del Públic de Curtmetratge Internacional. Això demostra el bon gust del públic del CFF, ja que es tracta d’un curt preseleccionat pels Òscar.
Mencions especials
El jurat va fer voler fer mencions especials a Parenostre «per la seva arriscada tècnica al servei de la narració de la pel·lícula»; Esmorza amb mi «per la brillant adaptació de l’obra teatral homònima»; i al curtmetratge Las pardas «per la defensa de la llibertat i la normalització».
La llista de reconeixements continua amb el premi Pirineus Sostenibles, ex aequo entre Fais ton trail. Una muntanya a compartir (Romain Cipière) i L’últim viatge, de Pere Cabañas; el premi del Públic Trinxat de la Cerdanya Terror/Fantàstic per a Dangerous Animals (Sean Byrne), film que aquesta setmana es troba en moltes cartelleres gironines, i el curtmetratge Una cabeza en la pared (Manuel Manrique); el premi al Millor Muntatge va ser per a All you need is love (Dany Ruz); el premi Millor Interpretació Coral, de nou compartit, entre Laia Manzanares i Àngela Cervantes (Lo que queda de ti, de la directora Gala Garcia) i Laia Marull, Àgata Roca i Betsy Túrnez (el trio de Les irresponsables, de Laura Mañá); i el de Millor Documental de Memòria història per El petit peó (Joan Gamero).
Van lliurar-se 11.000 euros en premis de les principals categories i 30.000 euros entre tota la selecció oficial a concurs.
