Franz Ferdinand desferma el Cap Roig Festival amb grans èxits com 'Take Me Out' i 'Do You Want To'
Amb un directe energètic, la banda escocesa ha presentat el seu últim àlbum 'The Human Fear'
Maria Garcia (ACN)
Franz Ferninand ha desfermat el Cap Roig Festival amb grans èxits de la seva trajectòria com ‘Take Me Out’ ‘No You Girls’, ‘Do You Want To’ o ‘The Dark Of The Matinée’. La banda escocesa liderada per Alex Kapranos també ha presentat a Palafrugell les cançons que formen part del seu últim treball, 'The Human Fear'. Per exemple, han ofert 'Audacious', 'Night Or Day' o 'Black Eyelashes'. Amb un directe energètic, el grup s'ha posat el públic a la butxaca des de la primera cançó, i la platea no ha deixat de cantar i ballar durant l'hora i mitja llarga de concert. El festival encara la recta final amb noms com Amaral, Joan Dausà i Michael Bublé que seran els encarregats d'acomiadar la 25a edició.
Els escocesos Franz Ferdinand fa més de dues dècades que encisen el públic de tot el món amb la seva música indie carregada d'influències punk i rock. El seu primer àlbum, publicat el 2004 amb el mateix nom que la banda (Franz Ferdinand), els va fer saltar a la fama gràcies a temes com 'Take Me Out', 'This Fire' o 'The Dark of the Matinée'.
Aquest 2025 han publicat el seu sisè àlbum, 'The Human Fear', produït per Mark Raplh. A través d'onze cançons, el grup reflexiona sobre les pors més profundes i sobre com superar-les i acceptar-les. Aquest divendres, al Cap Roig Festival, han ofert una hora i mitja llarga de concert durant la qual han barrejat els temes que han impulsat la seva trajectòria amb les novetats incloses en el seu últim treball.
La banda ha donat la benvinguda amb el clàssic 'The Dark of the Matinée', que ha fet aixecar tot el públic que omplia la platea. A un ritme frenètic, ha enllaçat 'No You Girls', 'Walk Away' i 'Do You Want To', que els assistents han corejat de dalt a baix. Fins i tot, el cantant, Alex Kapranos, ha encoratjat tothom a deixar enrere la cadira i a ballar durant tot el concert. "M'encanta l'energia que despreneu", ha exclamat.
De fet, els components del grup tampoc han deixat de saltar i aixecar els braços al ritme de cançons com 'Built It Up', 'The Doctor' o 'Jacqueline', que ha tornat a fer esclatar el públic, que no ha deixat d'acompanyar el ritme de les cançons amb les mans i els malucs. Els escocesos tenen més de 10 milions d'oients mensuals a plataformes com Spotify i han venut milions de còpies dels seus treballs.
La banda no ha deixat ni respirar als assistents, que no s'han tornat a asseure a la cadira en tota l'actuació. 'Michael' i 'Love Illumination' han donat pas a dos dels èxits més aclamats: 'Take Me Out' –que tot el públic ha cantat des de la primera nota fins a l'última– i 'Outsiders', un altre himne del grup que ha fet tremolar les grades de Cap Roig.
Els dos últims temes han estat la cirereta final d'un concert pel record, marcat per l'energia i la força dels components del grup. 'Audacious', que forma part del seu últim àlbum i que va ser el primer single que van publicar; i 'This Fire', inclòs al seu àlbum debut, i que tot el públic ha corejat mentre aplaudia i cridava que no s'acabés l'actuació.
Amb el concert de Franz Ferdinand, el Cap Roig Festival encara la recta final. Amaral, Joan Dausà i Michael Bublé seran els encarregats d'acomiadar la 25a edició. Enguany, a més, tots els concerts han tingut un caràcter solidari. A través del programa Cap Roig Solidari, una part de la recaptació de cada espectacle es destina a cinc entitats socials de Girona i el Baix Empordà: el Centre Ocupacional Tramuntana, l’Associació POTS, l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, la Fundació VIMAR i la Fundació Arcadi Armangué Barceló.
