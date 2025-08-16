Quan la Cerdanya era Mallorca
L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya viatja en una exposició a un període poc divulgat, a finals del segle XIII i principis del XIV, quan amb les Balears, el comtat del Rosselló i la ciutat de Montpeller, la comarca va formar part del regne de Mallorca
Set dècades amb un gran creixement econòmic i de població i amb Puigcerdà convertida en una capital comercial
Susana Paz
Andreas Manet mercader de Florència i Berenguer Guillem, draper de Puigcerdà conversen el març del 1320 a la capital cerdana. Volen fer negocis plegats. Són dos dels personatges de l’exposició Quan érem Mallorca. Geopolítica, economia i vida quotidiana a la Cerdanya entre els segles XIII i XIV, que es pot visitar a l’Arxiu Comarcal de la capital cerdana fins al 30 de novembre. «Un període de la comarca molt poc conegut», remarca Erola Simon Lleixà, directora de l’equipament, que es posa l’abast del gran públic a través de la documentació conservada de l’època i amb la recreació de personatges i de persones reals, com el mateix Manet. Per què fa 700 anys, la Cerdanya va ser Mallorca... durant setanta anys.
El context és aquest: en plena època medieval, a finals del segle XIII i principis del XIV, va existir una entitat política anomenada regne de Mallorca formada per les Illes Balears, els comtats de Rosselló i la Cerdanya, i el senyoriu de Montpeller. Amb conflictes permanents amb el regne d'Aragó, va tenir una existència convulsa i va durar poc més de setanta anys (1276-1344). Però va significar un moment de creixement econòmic i de població per a la Cerdanya, similar al de les ciutats més grans d’aleshores. La mostra explica les implicacions que van tenir les noves fronteres, sobretot en la defensa del territori i del comerç, amb acords de lliure circulació i protecció de mercaderies i les concessions i privilegis reials a viles com Puigcerdà per dinamitzar l’economia i atraure població.
L’arxiu, apunta Simon, «conserva molta documentació d’un període històric» de rellevància, però paradoxalment «molt poc investigat i estudiat». Per tant, poc difós per al gran públic. Per què? «Com que el regne de Mallorca sumava diferents territoris, el focus principal dels investigadors s’ha centrat tradicionalment i majoritàriament en les Balears, en Mallorca principalment i en el comerç internacional marítim; Puigcerdà era un territori de la perifèria i, per tant, la bibliografia és molt més escassa perquè acadèmicament se l’ha tractat d’una forma molt secundària».
Capital comercial
Però durant aquells anys, per exemple, Puigcerdà es va convertir en una capital comercial, «amb la instal·lació dels dominics i franciscans i la proliferació de la comunitat jueva fora muralles». Una època molt «singular», com s’extreu de la documentació, en la qual la capital cerdana, apunta Simon, «comença a créixer urbanísticament» i es desenvolupen «grans obres públiques». Del Pont de Sant Martí als convents de Sant Domènec i de Sant Francesc o la reconstrucció de l'església de Santa Maria. Riquesa, subratlla Simon, molt derivada de la «producció de teixit de llana que va donar feina gairebé a tota la comarca i que s’exportava arreu de la Mediterrània». La mostra, apunta l’arxivera, també explica que l’activitat pastoral «servia d’escapatòria pels càtars que eren perseguits a Occitània».
I, tot, surt de la documentació d’aquest període, de les actes municipals als fons notarials (amb més d’una setantena de llibres): «tot quedava registrat, el dia a dia: l’arrendament d’unes terres, una compravenda, capítols matrimonials, transaccions...» L’objectiu de la mostra ha estat treure a la llum «aquest patrimoni documental que avui ja té més de 700 anys» i fer difusió d’un «moment singular de la història de la comarca» en clau divulgativa explicant «com era la vida quotidiana» dels cerdans d’aquella època. La mostra consta de 10 plafons en els quals es reprodueixen alguns dels documents que es conserven d’aquesta època, com el pergamí on el rei Jaume II d'Aragó signa un conveni amb el rei Sanç I de Mallorca on s’autoritza l’intercanvi comercial entre territoris (Girona, 2 de juliol de 1321) o el Liber firmitatis de 1315-1316 del notari de Puigcerdà Arnau Embertat, que es pot veure en aquesta pàgina.
Personatges de l’època
Dels 10 plafons, 4 ofereixen el context històric i els sis restants estan protagonitzats per personatges «sorgits de la documentació que parlen en primera persona de la seva vida», explica Erola. Com? A través d’un QR. Entre ells, personatges reals, com el notari Arnau Embertat o el mercader florentí Andreas Manet; altres inventats, com la Mateua, pastora de Saltèguet. Tots, però, representatius del teixit social i econòmic d’aquell període: els nobles Berenguera de Montcada i el seu fill Pere Galceran de Pinós; el pastor i teixidor del país de Foix Pere Maurs; l’aprenenta de teixidora Sibil·la Aleu de Prats o el draper Berenguer Guillem de Puigcerdà que busca establir relacions comercials amb el mercader de Florència.
L’exposició, que es va obrir el juliol, es va començar a preparar ara fa un any, explica Simon, directora de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya des del 2009, i ha tingut la col·laboració en el treball de recerca inicial de la documentació de la medievalista del Solsonès, Laura de Castellet.
